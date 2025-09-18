Tribunal Superior de Bogotá confirma condena contra hombre que amenazó de muerte al alcalde Federico Gutiérrez

El Tribunal Superior de Bogotá confirmó en segunda instancia la condena contra un hombre que amenazó de muerte a través de redes sociales al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
La decisión, proferida en contra de Andrey José Piñarete, quedó en firme el pasado 9 de septiembre, fecha en la que el alto tribunal dirimió un recurso de apelación con el que se buscaba reversar una condena a seis años de prisión por ese delito.
Vale recordar que el caso en cuestión se remonta al 10 de agosto de 2022, cuando en plena campaña por las elecciones presidenciales de ese año el hoy alcalde Gutiérrez recibió un mensaje intimidatorio a través de su cuenta de Instagram.