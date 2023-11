Durante una sesión realizada este martes 21 de noviembre, el concejal Julio Enrique González Villa proyectó el trino en las pantallas del Concejo y señaló estar sorprendido por la condecoración exhibida por Duque, argumentando no recordar que la misma hubiese sido discutida o aprobada en una plenaria.

“Pregunté porque no recordaba haber aprobado un reconocimiento o hacer parte de esa decisión en la cual se haya hecho hijo adoptivo a ese señor. Entonces consulté en la Secretaría, y pido que la secretaría diga en esta sesión, si es verdad o no que hubo un reconocimiento del Concejo a ese señor”, expresó González a la plenaria.

“El área de comunicaciones informó que existió un uso del logo institucional del Concejo y que ese reconocimiento aparentemente es voluntad del señor concejal Lucas Cañas Jaramillo, más no obedece a la voluntad de esta honorable plenaria ”, añadió el secretario, anticipando que desde las redes de la corporación se aclararía a la opinión pública el caso.

“Una vez consultado en primera medida al área de comunicaciones, seguidamente a la relatoría, no consta proposición alguna donde esta plenaria hubiese dado aprobación con ocasión a la distinción de hijo adoptivo . Asimismo se hace precisión que las distinciones que se entregan bajo proposición a través de esta honorable corporación hacen alusión a notas de estilo, orden Juan del Corral y Débora Arango ”, expresó Restrepo.

Tiempo después de la sesión, en las cuentas institucionales del Concejo se citó el trino de Duque. “Informamos a la ciudadanía que la Corporación no ha entregado reconocimiento alguno a Juan David Duque. Este fue otorgado por iniciativa personal del concejal Lucas Cañas, sin ser aprobado mediante proposición por la plenaria del Concejo Distrital, como lo dispone el Reglamento Interno”, expresó la corporación.

Más allá de ser desmentido en público, el concejal González planteó que el tema no debería reducirse a dicha rectificación, sino que debería dejarse en manos de órganos de control como la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría, dado que se podría tratar presuntamente de una usurpación y abuso de funciones públicas por parte del concejal Cañas.

Según añadió el corporado, con base en lo dispuesto en el artículo 428 del código penal, en caso de tipificarse ese delito, el concejal conservador podría arriesgarse a penas de hasta 2 años de prisión y 5 años de inhabilidad para ejercer funciones públicas.

Al ser consultado por esta controversia, el concejal conservador Lucas Cañas rechazó haber cometido un delito y sostuvo que dicho reconocimiento nunca se habría entregado en nombre del Concejo de Medellín.

“Yo en ningún momento presenté el reconocimiento o la distinción como si lo hiciera el Concejo. Lo que hago es, de manera particular, por iniciativa propia, como concejal de la ciudad, es entregar una nota de estilo que no tiene ninguna connotación de tipo jurídica, sino que es un simbolismo de amistad y fraternidad”, expresó Cañas.

Ante los señalamientos formulados por el concejal González, Cañas consideró que no tendrían fundamento, dado que como no habría actuado en nombre del Concejo, en ningún momento habría usurpado las funciones de la corporación.

“Si se ve la nota de estilo se puede ver que aparece entregado por el concejal Lucas Cañas. En política muchas veces uno a los liderazgos, en condición particular o personal, le hace un reconocimiento o una distinción. Nunca tuve interés de presentar una proposición al Concejo, porque además el hecho de ser hijo adoptivo de Medellín no es un reconocimiento que de la corporación”, dijo el corporado, añadiendo estar dispuesto a demostrar ante las autoridades que no habría transgredido la ley.