Concejales de Medellín denuncian presiones de estructuras delincuenciales ad portas de la segunda vuelta presidencial

A pocos días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, cuatro concejales de Medellín denunciaron presiones atribuidas a estructuras delincuenciales en distintas comunas de la ciudad para influir en el sentido del voto a favor de Iván Cepeda.
Según las denuncias, las acciones habrían ocurrido en comunas como la 3, 8, 9 y 10, y se señala que cabecillas recluidos en la cárcel de Itagüí estarían involucrados en la coordinación de estas presiones. Los hechos fueron puestos en conocimiento de autoridades locales y nacionales, en un contexto de solicitudes de refuerzo de seguridad y evaluación de riesgos para los cabildantes.