El concejal Daniel Duque criticó gestión de Daniel Quintero: “La Alcaldía de Medellín se volvió un hoyo negro”

Hablemos de esos desastres en los que se han centrado sus denuncias, ¿en qué han quedado esos temas?

“Hemos puesto en conocimiento de las autoridades denuncias de lo que ha pasado en Medellín, la contratación aquí se cartelizó, básicamente le entregaron gran parte de la contratación del conglomerado público de Medellín a empresas bastante cuestionadas. Por ejemplo, el Jardín Botánico tenía todo el mantenimiento de las zonas verdes, el cuidado de la poda y la jardinería, con un componente científico, para entregarle ese contrato a la Reforestadora El Líbano, aliados de Eugenio Prieto, de Carlos Mario Mejía, de Luis Carlos Ochoa”.

Pero eso luego lo reversaron...

“Claro, logramos a través de la presión ciudadana, luego de visibilizar el problema, que se devolviera esa contratación”.

Pasamos como un año en ese problema...

“El primer año y medio de esta administración se deterioraron por completo las zonas verdes precisamente por eso, porque pusieron a una gente sin idoneidad, que el único requisito que cumplían era ser amigos del alcalde. Y entonces por eso terminaron ganándose esos contratos a través de un cambio bastante turbio en el objeto social de Metroparques. Se hicieron toda una triquiñuela jurídica para poder materializar esa situación”.

En lo que sí no se ha podido lograr es que Buen Comienzo vuelva a ser lo que era

“De acuerdo. En Buen Comienzo, por ejemplo, una cosa que era una muy buena noticia en las discusiones de Plan de Desarrollo es que Federico Gutiérrez había invertido $450.000 millones en todo el cuatrienio en Buen Comienzo. Esta alcaldía dijo: nosotros vamos a poner $800.000 millones, todos dijimos ¡van a duplicar el presupuesto para la primera infancia, eso es una gran noticia! Pero con el doble de presupuesto teníamos menos niños atendidos, menos días de atención al año, una menor relación técnica entre profes, pedagogos, nutricionistas vs niños; aumentó la desnutrición crónica infantil, aumentó el bajo peso al nacer y entonces dijimos, pero cómo es posible que con el doble de la plata hoy tengamos unos resultados tan nefastos. Cuando nos metimos a revisar nos dimos cuenta de que le entregaron la contratación, de una parte muy importante de la atención de este programa, a una entidad sumamente cuestionada, que nunca había trabajado con niños de 0 a 5 años, que nunca había contratado en el municipio de Medellín”.

Además relacionada con un clan político cuestionado en Bello

“Tal cual, Colombia Avanza. Y la veeduría Todos por Medellín presentó una denuncia formal ante la Fiscalía con parte de nuestras investigaciones y otras cosas que también investigaron ellos. Debido a eso hay unas personas que están imputadas y si bien no hemos vuelto al estado en el que deberíamos estar en materia de primera infancia, pues ahí van avanzando las investigaciones”.

Las investigaciones avanzan pero los programas siguen en manos de estos grupos que no estaban propiamente preparados para atender a los niños.

“Así es y ahora que estamos en esas discusiones por ejemplo de las transferencias extraordinarias de EPM, están pidiendo plata, entre otras cosas para Buen Comienzo. Esa es una cosa increíble, se gastan más plata y ahora vienen y nos dicen que no tienen plata, son conchudos”.

También denunciaron el contrato de la chatarrización por donde se estaba produciendo una suerte de robo, ¿en qué va ese caso?

“Así es. Debido a la acumulación de carros en los patios de tránsito se autorizó a las autoridades locales vender como chatarra aquellos que llevaran más de dos años. Entonces empezó todo ese proceso de chatarrización y unos señores que le habían ofrecido entre 1.400 y 1.600 pesos por el kilo de chatarra al Ministerio de Transporte 15 días antes de que se materializara la subasta, en Medellín ofrecieron solo 98 pesos por el kilo. Según nuestro cálculo era un descalabro de más o menos unos $30.000 millones por toda esa chatarra. Esa subasta se la ganaron unos señores que tienen unos cuestionamientos, que ya han sido sancionados por la Dian y por otras entidades de control y había varias particularidades. Estos señores se ganaron ese contrato con trampa, porque por ejemplo en los pliegos de la licitación o de la subasta decían que se necesitaba una cizalla de unas características específicas y resulta que ese aparato no existe en el mercado”.

¿Se inventaron un aparato para hacerse valer más?

“Exactamente y entonces yo dije bueno y cómo acreditaron ese tipo de cizalla y nos dimos cuenta que lo acreditaron con un documento de Icontec. Le enviamos un derecho de petición al Icontec preguntando cómo acreditaron algo que no existe y entonces nos dijeron que ese documento no era de ellos”.

Pero eso tiene unas implicaciones penales

“Por supuesto y eso también está en conocimiento de la Fiscalía. Ellos mintieron en un documento que presentaron para ganarse una subasta. Pese a todo, se adjudicó el contrato, pero no se ha firmado entonces seguimos con unos patios llenos de carros que tienen que chatarrizarse de manera urgente”.

¿Y el contratista que aparentemente hizo trampa para ganarse el contrato sigue ahí?

“Así es, él no ha podido empezar la ejecución del contrato porque el contrato no se ha firmado está adjudicado más no firmado. Lo que dicen las autoridades es que es difícil decir que se ha materializado un delito porque el contrato no se ha ejecutado”.

Hay un tema delicado y es el del Dagrd, que para una ciudad con tantos riesgos de desastres, es crucial lo técnico. ¿Y ahí qué fue lo que descubrieron?

“Lo que nosotros demostramos es que el Dagrd terminó siendo una cuota política del senador del Pacto Histórico Alex Flórez, cuestionado y suspendido de su cargo por ocho meses. Allí identificamos que sacaron a muchos de los técnicos, geólogos, ingenieros y pusieron un montón de gente que son puestos corbatas, es decir, personas que tienen el mismo informe de actividades con los mismos errores de ortografía, que ni siquiera se esfuerzan por hacer bien el informe. Muchos de ellos viven en Cartagena como lo denunció la periodista Laura Ardila y están haciendo campaña a la alcaldía de Cartagena para José Luis Osorio, que es el exnovio de la actual directora del Dagrd y que es uno de los mejores amigos de Alex Flórez y pues hemos perdido mucho rigor técnico dentro del Dagrd y además de eso unos escándalos también alrededor de la contratación, como el tema de los 100 radios que compraron para mejorar la comunicación y que tienen una tecnología obsoleta, que no funcionan en zonas de difícil acceso como los corregimientos, porque pierden la señal del celular, y tampoco donde hay grandes aglomeraciones. Nos dimos cuenta de que los únicos que ganaron detrás de todo esto fueron los contratistas. ¿Y quiénes eran? Una empresa llamada Proexcom, que es de Cartagena, la misma ciudad del candidato Osorio”.

¿Usted creería que parte de los desastres que están ocurriendo en Medellín, tienen que ver con la mala gestión y los nombramientos irregulares en el Dagrd?

“Absolutamente y no solo con el Dagrd, es toda la gobernanza que hay alrededor del tema ambiental. El Dagrd entregado a la politiquería, al clientelismo, a la corrupción y a una campaña política en Cartagena, perdiendo gran parte de su rigor técnico. La Secretaría de Medio Ambiente es la más desfinanciada de la historia en el tema medioambiental, sin recursos para gestionar las quebradas, para hacer limpiezas preventivas, para hacer reforestación y demás. La Secretaría de Gestión y Control Territorial, que es la encargada de que no se dispare la construcción ilegal, en manos de Carlos Mario Montoya, que siendo director de Planeación de Luis Pérez en la Gobernación, fue sancionado por construir ilegalmente en una zona de reserva en Rionegro, entonces el que tenía que evitar que construyeran ilegalmente, era el que había construido ilegalmente en Rionegro. El Isvimed también en manos de un funcionario que no sabe dónde está parado, que no está cumpliendo con las metas, que no gestiona los recursos necesarios. Todo el ecosistema de la vivienda, del hábitat, del medio ambiente, de la gestión del riesgo, está en manos de gente sin idoneidad, que está pensando en enriquecerse; en manos de políticos que lo único que quieren es seguir creciendo en sus aspiraciones políticas y muy poco rigor técnico”.

¿Pero ustedes como Partido Verde apoyaron al alcalde Quintero para llegar a la alcaldía?

“No. Teníamos candidata, Beatriz Rave, a quien apoyé con mucho orgullo, hoy es decana de Arquitectura de la Universidad Pontificia Bolivariana, una mujer extraordinaria, sacamos muy poquitos votos, la gente no nos acompañó, yo espero que esta vez la gente sí nos acompañe. Lo que sí pasó fue que cuando ganó Daniel Quintero, el partido dijo vamos a hacer coalición de gobierno. Cuando ganó yo me senté con él antes de que ingresáramos a la coalición, y le dije bueno, usted llegó con unas ideas de cambio, yo había sido opositor al gobierno de Federico Gutiérrez, y le dije para mí estos temas son importantes: yo quiero que tengamos 80 kilómetros de ciclorrutas como se propuso en su programa de gobierno, me dijo sí, finalmente terminaron poniendo sólo 40 de las cuales han construido menos de 10; yo le dije para mí es muy importante el tema de quebradas, el plan de acción climática, los temas de educación superior y la matrícula cero, la renta básica focalizada. Y cuando él me dijo listo, a mí me gustan esas ideas, yo dije bueno podemos ser parte de la coalición de gobierno, pero en menos de ocho días de gobierno ya estaban eligiendo contralor de bolsillo y yo dije aquí no hay nada qué hacer”.

¿Cómo así que eligiendo contralor de bolsillo?

“En la primera semana de concejal era la elección del contralor y la coalición de gobierno, de la que supuestamente yo hacía parte, se estaba reuniendo para decir bueno a quién vamos a elegir en la Contraloría y yo les dije, pero cómo así que a quién vamos a elegir, si cada quien vota por quien le parezca que tiene mejor idoneidad y ya empecé a ver que ahí como que lo que se perfilaba era una negociación burocrática alrededor de las contralorías auxiliares. Les dije miren, qué pena con ustedes, si me tengo que salir de la coalición de gobierno lo hago, pero yo voy a votar por quien considere, finalmente voté en blanco”.