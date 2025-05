Green Day vuelve a Colombia: precios, fecha y cómo conseguir boletas antes de que se agoten

La preventa exclusiva para clientes del Banco Falabella comenzará el 21 de mayo a las 10:00 a.m., mientras que la venta al público general se habilitará el 23 de mayo a las 10:00 a.m. a través de www.ticketmaster.co , plataforma oficial para el evento.

En el comunicado de la banda en Instagram, Green Day escribió: “South America, you’ve been oh so patient... now we’re here to make those dreams come true”, lo que generó ciento de reacciones de inmediato.

