Acompañan a 250 que prestan servicio para evitar que caigan a combos

La Alcaldía de Medellín, a través del programa Parceros, puso recientemente en marcha una nueva estrategia enfocada en los jóvenes que están a punto de culminar su servicio militar obligatorio, con el objetivo de ofrecerles oportunidades reales en el mercado laboral y educativo, alejándolos del riesgo de ser reclutados por estructuras criminales y facilitando su reintegración a la vida civil.
“Con Parceros acompañamos a quienes terminan su servicio militar obligatorio, porque sabemos que ese momento de transición a la vida civil puede ser un punto de quiebre”, señaló el secretario de Juventud Ricardo Jaramillo, quien está liderando este componente del programa que nació desde la Secretaría de Seguridad.
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4