Estas son las comunas donde más bajaron los robos en Medellín este año: ¿estará la suya?

Los hurtos en Medellín este año van a la baja, de acuerdo con el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), en un 25%. De hecho, en todas las comunas de la ciudad hay una reducción, mientras que en dos corregimientos se registran incrementos poco significativos.
Los casos de robo pasaron el año pasado, con corte al 31 de agosto, de 16.540 casos en 2024 a 12.390 en lo que va de este año, situación que destacan las autoridades, está relacionada con la operatividad que se viene ejerciendo en toda la ciudad contra este delito.