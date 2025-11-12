¿Cómo hizo Medellín para triplicar su presupuesto en una década? Pasó de $4 a $12 billones

Orlando Uribe Villa, el secretario de Hacienda de Medellín, no es un hombre muy mediático, aunque maneja las finanzas de uno de los conglomerados públicos más grandes y acaudalados del país.
El Distrito de Medellín está compuesto por 36 empresas, tiene ingresos por $50 billones, $100 billones en activos y un patrimonio de cerca de $40 billones.
Entre 2016 y 2019, durante la primera administración de Federico Gutiérrez, Uribe Villa también fue el secretario de Hacienda. En su primer año en el cargo, en 2016, tenía que manejar y distribuir un presupuesto de $4,2 billones. El año pasado, cuando regresó a La Alpujarra, esa cifra ya era de más del doble: $8,7 billones, y para el próximo año será de $12 billones, es decir, casi el triple del primer presupuesto que tuvo bajo su responsabilidad.
¿Cómo pasó la ciudad de tener un presupuesto de $4,2 billones en 2016 a uno de $12 billones, el más alto en la historia de la ciudad, en solo una década? La versión corta y simplificada de esa respuesta está en EPM y la entrada en funcionamiento de Hidroituango. De cada 10 pesos que tiene la ciudad, más de 2 son gracias al conglomerado de servicios públicos que tiene a su vez 47 empresas desde Chile hasta México y que solo en el primer semestre de este año tuvo $19 billones de ingresos.