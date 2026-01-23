Prepárese: estas son las recomendaciones de movilidad por el concierto de Bad Bunny en Medellín

Medellín se está alistando para uno de los conciertos más importantes del año. Este fin de semana, el artista puertorriqueño Bad Bunny se presentará durante tres días en la capital antioqueña. Los cálculos de la Alcaldía de Medellín apuntan a que durante los próximos días por lo menos 100.000 turistas provenientes de diferentes partes del país y de todo el mundo (se estima que 77% serán nacionales y 23% internacionales) arribarán al distrito para disfrutar del espectáculo musical. Le puede interesar: Concierto de Bad Bunny: ¿qué hacer si le cancelan el Airbnb en Medellín? Las previsiones del gobierno local son que el evento deje una derrama económica de 10,2 millones de dólares, también impulsada por la realización de Colombiatex de las Américas, uno de los eventos más importantes de la industria textil. “Más visitantes significan más empleo, más ingresos y más oportunidades para nuestra gente”, destacó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Secretaría de Movilidad descarta cierres pero advierte congestión

A raíz de la envergadura del evento, las autoridades de tránsito emitieron varias recomendaciones a la ciudadanía en general, para evitar traumatismos en sus desplazamientos. “Con motivo del concierto de Bad Bunny, desde la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Movilidad, hacemos un llamado a la ciudadanía para planear con anticipación sus desplazamientos y contribuir a una mejor circulación en la ciudad”, dijo el secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz. Lea también: ¿Hay cama pa tanta gente? El sector hotelero de Medellín está listo para el Conejo Malo El funcionario señaló que por cuenta del evento no se tiene ningún cierre vial programado en su zona adyacente, pero a raíz de la gran afluencia de personas sí se prevén fuertes impactos en la movilidad. “Es importante aclarar que no se tienen programados cierres viales asociados al evento. Se espera una masiva asistencia de personas y vehículos al mismo, lo que puede generar una gran congestión antes y después del espectáculo”, dijo el funcionario.

Recomendación de usar el Metro el 23, 24 y 25 de enero

“Por esta razón, recomendamos evitar transitar por el sector si no es estrictamente necesario. En caso de asistir al concierto, sugerimos hacer uso del transporte público, lo que evitará incomodidades y permitirá una mejor movilidad. Nuestros agentes de tránsito estarán atentos para acompañarlos y brindar orientación cuando sea necesario”, añadió Ruiz. Esta recomendación aplicará entonces durante el 23, 24 y 25 de enero, días en los que se tienen previstas las presentaciones del rapero boricua. El consejo es evitar en la medida de lo posible transitar por las vías adyacentes al estadio Atanasio Girardot y usar otras vías alternas. Lea además: SIC pone la lupa a alojamientos por cancelaciones de reservas para ver a Bad Bunny: multas de hasta $3.500 millones Para quienes asistirán al concierto, la recomendación de las autoridades es utilizar el Sistema Metro para ahorrarse dolores de cabeza.

Cierres viales en Santa Elena por carrera Yo corro por un silletero

Pese a que en la zona del estadio Atanasio Girardot no habrá cierres, la Secretaría de Movilidad de Medellín advirtió que en el oriente del Distrito sí habrá restricciones viales. Debido a la carrera Yo corro por un silletero (que tendrá distancias de 5 kilómetros y 10 kilómetros), las autoridades anunciaron que este domingo 25 de enero habrá interrupciones de tráfico en el corregimiento de Santa Elena.

Interrupciones viales de 5:00 a. m. a 2:00 p. m. este domingo

Aunque la competencia deportiva se correrá entre las 7:00 a. m. y las 12:00 m., las vías rurales estarán cerradas totalmente desde las 5:00 a. m. hasta las 2:00 p. m. para permitir el montaje y desmontaje de toda la logística.