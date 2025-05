La historia de una proeza: El Colegio de Ciegos y Sordos de Medellín cumplió 100 años

Pero quien no solo conoce la historia del colegio sino que además es uno de sus protagonistas es John Mario Mejía Gómez, una persona sorda licenciada en Pedagogía Infantil que prácticamente tiene ligados sus 55 años de vida con el colegio.

Él fue uno de los niños que estuvo internado en el colegio cuando era manejado por las Hermanas de la Sabiduría y los curas de la Orden de San Gabriel, épocas en la que se pensaba que la sordera y la ceguera eran enfermedades que se podían curar a punta de ejercicios que hoy podrían parecer crueles.

“Tenía cinco años cuando mi mamá me llevó a la Fundación Pro-Débiles Auditivos para educarme. Yo allá lloraba mucho y ella vio que yo no era feliz, entonces comenzó a buscar otra vez hasta que encontró este colegio. Al ingresar yo me sentí muy bien porque era un colegio grande. Me matricularon en 1974 pero la cuestión es que no me dijeron que me tenía que quedar internado. En ese tiempo tenía mucho miedo en las noches porque éramos todos los niños en una hilera de camas y yo me sentía solo”, detalló John por medio de su intérprete de señas.