Un transbordo y aumento de guardas, las soluciones para evitar el colapso en vías hacia San Antonio de Prado, Medellín

Las vías hacia el corregimiento San Antonio de Prado, de Medellín, se colapsaron por cuenta de la emergencia de la quebrada La Limona, en los límites de este sector con el municipio de Itagüí, por una socavación generada por la rotura de un tubo. Ante esto, las autoridades se rompen la cabeza para buscar soluciones de movilidad para los más de 20.000 vehículos que se movilizan diariamente por la zona.
El secretario de Movilidad de Itagüí, Sebastián Zuleta, explicó que se hizo un convenio con las empresas Cotrasana y Solo Bus para hacer un transbordo en la zona de la emergencia para que los usuarios de estos buses puedan continuar con sus recorridos por la vía vieja a San Antonio de Prado.