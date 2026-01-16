Un transbordo y aumento de guardas, las soluciones para evitar el colapso en vías hacia San Antonio de Prado, Medellín

El secretario de Movilidad de Itagüí, Sebastián Zuleta, explicó que se hizo un convenio con las empresas Cotrasana y Solo Bus para hacer un transbordo en la zona de la emergencia para que los usuarios de estos buses puedan continuar con sus recorridos por la vía vieja a San Antonio de Prado.

Las vías hacia el corregimiento San Antonio de Prado, de Medellín, se colapsaron por cuenta de la emergencia de la quebrada La Limona, en los límites de este sector con el municipio de Itagüí, por una socavación generada por la rotura de un tubo. Ante esto, las autoridades se rompen la cabeza para buscar soluciones de movilidad para los más de 20.000 vehículos que se movilizan diariamente por la zona.

“Estamos trabajando por garantizar una movilidad constante. Por eso, los transportadores han dispuesto todo lo pertinente para que hagamos un transbordo entre la glorieta de San Gabriel y el sector de la panadería para que se le pueda continuar garantizando la accesibilidad a los usuarios de estas rutas y a los habitantes del sector”, explicó Sebastián Zuleta, secretario de Movilidad de Itagüí.

El funcionario también reiteró que el principal desvío habilitado para esta emergencia es la carrera 64, es decir, la vía nueva hacia San Antonio de Prado, y debe ser usada tanto por buses como por los demás vehículos que van tanto a este corregimiento como a los municipios de Heliconia y Armenia Mantequilla.

Así mismo, su homólogo de Medellín, el general (r) Pablo Ferney Ruiz, expresó que se tendrán 22 agentes de tránsito en el tramo que corresponde a Medellín para hacer una regulación a la movilidad y así permitir la agilidad vehicular en todo el corregimiento. Además, hizo un llamado a las personas para que prioricen el uso del transporte público para evitar colapsar más la única vía disponible.

En cuanto a las reparaciones, hasta el momento ninguna autoridad ha dado fechas para la reapertura de este paso, puesto que aún se encuentran haciendo estudios EPM, Área Metropolitana y las alcaldías de Itagüí y Medellín para establecer plenamente la dimensión del daño y así dar fechas concretas de cuándo se restablecería el paso por el puente de la quebrada La Limona, que define el límite entre ambos municipios.