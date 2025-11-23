x

Jueza del caso de Aguas Vivas no tiene ningún vínculo con uno de los abogados defensores

La juez del caso es la abogada Paola Dávila Torres y no Elizabeth Vélez Galvis, quien salió de este juzgado en agosto de 2023.

  • El pasado viernes comenzó la audiencia del caso de Aguas Vivas, la cual continuará en febrero del año entrante. FOTO: TOMADA DE VIDEO
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

El caso de la audiencia de Daniel Quintero por el lío del terreno de Aguas Vivas no deja de moverse. En estas páginas contamos de una supuesta inhabilidad que tendría la juez del caso porque habría hecho un trabajo de grado con un miembro del bufete de Santiago Trespalacios, que es el abogado defensor de cuatro de los imputados.

Sin embargo, nos equivocamos. La juez de la audiencia del caso Aguas Vivas contra Daniel Quintero y varios de sus secretarios se llama Paola Dávila Torres, y no Elizabeth Vélez Galvis como publicamos. La juez Elizabeth sí hizo la tesis pero hoy lidera otro despacho en el Valle de Aburrá. Mientras que Paola Dávila, la encargada del juicio, no tiene ninguna relación con el bufete. Es decir, no habría ninguna inhabilidad.

¿Por qué incurrimos en el error? Por dos razones. La primera porque en las páginas oficiales de la Rama Judicial aparece como la titular del despacho 22 penal, Elizabeth Vélez Galvis. A pesar de que según ella dejó ese despacho desde agosto de 2023. Y por ninguna parte aparece el nombre de Paola Dávila.

Entérese: Juicio contra Daniel Quintero por el caso de Aguas Vivas quedará en vilo hasta febrero de 2026

Y en segundo lugar porque el periodista que hizo el informe le preguntó antes de publicarla al abogado Trespalacios por el hecho de que Elizabeth Vélez había trabajado en su tesis con el miembro de su bufete Juan David Franco González. Y el abogado Santiago Trespalacios respondió: “Me dice el doctor Juan David que sí realizó la tesis en conjunto, pero no fue por decisión propia, pues no tenían ninguna amistad, sino por sugerencia de la Universidad pues ambos estaban trabajando temas similares”.

Le puede interesar: Arranca el juicio a Daniel Quintero por el caso Aguas Vivas: esta fue la prueba que no se incluyó

Aún más, el abogado Trespalacios profundizó en el tema diciendo que el coautor de la tesis Franco González, si bien forma parte de su firma, solo ejerce en temas relacionados con infancia y no ha tenido cercanía alguna dentro de este proceso de Aguas Vivas.

En ningún momento, sabiendo que el periodista le estaba preguntando por el caso Aguas Vivas, el abogado Trespalacios negó que Elizabeth fuera la juez del caso.

Sin embargo, curiosamente, el domingo cuando salió publicada la información Trespalacios pidió a este medio rectificar e incluso hizo un puente con la juez Vélez Galvis. Lamentamos que el abogado Trespalacios no hubiera sido claro desde que el periodista le preguntó por el hecho.

Pedimos disculpas tanto a la juez Elizabeth Vélez Galvis como a la juez Paola Dávila por los inconvenientes que les hayamos podido generar. A nuestros lectores por supuesto también. Nuestro compromiso es con la verdad y este tipo de errores los tenemos que dejar claros.

