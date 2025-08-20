Van más de mil casos de violencia contra las mujeres reportados este año en Medellín

Más de mil mujeres habrían sido víctimas de actos violentos por su condición de género en Medellín durante el presente año y han acudido a los mecanismos de acompañamiento dispuestos por la Alcaldía Distrital. Así se desprende del último informe público presentado por la Secretaría de las Mujeres.

En esta información, esta dependencia da cuenta de que en lo que va de 2025 ha recibido y analizado 1.014 casos de violencias basadas en género, de los cuales 741 han contado con acompañamiento jurídico hasta instancias judiciales, administrativas o disciplinarias.

“Las mujeres en Medellín cuentan con asistencia legal gratuita y especializada para acompañarlas en sus procesos frente a violencias basadas en género y evitar que haya impunidad. Este año hemos fortalecido el Mecanismo de Defensa Técnica con acuerdos estratégicos con la Defensoría del Pueblo, para realizar activaciones conjuntas; con la Fiscalía de Medellín, para compartir información y avanzar en la judicialización de los casos; y con instituciones de educación superior, donde acompañamos la implementación de protocolos y el seguimiento a situaciones de violencia dentro de sus campus”, indicó la secretaria de las Mujeres, Valeria Molina.

El equipo dispuesto por ese mecanismo lo conforman abogadas que actúan como representantes de las víctimas, psicólogas, auxiliares judiciales e investigadores.