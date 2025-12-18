Tome nota: estos son los cierres viales programados para este fin de semana en Medellín

La Secretaría de Movilidad informó que, por eventos comerciales y deportivos, habrá algunos cierres viales en la capital antioqueña durante este fin de semana. Lea más: De la alegría al “pánico”: así fue la batalla campal que empañó la final de la Copa entre DIM y Nacional Los primeros serán por el bazar de la avenida Jardín, desde las 9:00 p.m. de hoy jueves, 18 de diciembre, hasta la medianoche del 21 de diciembre. Durante este tiempo, habrá cierre total de la carrera 73 entre las circulares 1 y 3. Para los residentes, habrá paso controlado en la circular 2, entre la transversal 74 y la carrera 73.

Este bazar se realiza viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de diciembre, entre las 10:00 a.m. y las 8:00 p.m., por lo que algunas rutas de transporte público de Laureles, que habitualmente pasan por los puntos anteriormente mencionados, tendrán modificaciones en sus trayectos.

Imagen de referencia, mostrando el punto exacto de los cierres y el lugar de evento. FOTO Cortesía Alcaldía de medellín.

A su vez, este domingo se llevará a cabo la versión número 32 de la Carrera Atlética Navideña de Cotrafa, con un recorrido de 12 kilómetros en una sola categoría. La programación indica que el montaje arrancará a las 5:30 a.m. en la calle 41 Los Huesos, entre Carabobo y la avenida del Ferrocarril, en la calzada norte sentido oriente-occidente. Si bien el evento deportivo, que inicia en la sede Cotrafa Alpujarra, será de 7:00 a.m. a 8:30 a.m., los cierres viales programados para estos puntos serán desde las 6:30 a.m. y las 9:00 a.m.

Este será el recorrido en la versión número 32 de la Carrera Atlética Navideña de Cotrafa. FOTO Cortesía Alcaldía de Medellín.

Los primeros 9 kilómetros se correrán en Medellín, y de ahí pasará a jurisdicción del municipio de Bello en el Norte del Valle de Aburrá. 39 agentes de tránsito fueron dispuestos para garantizar el orden y el control durante la competencia.



