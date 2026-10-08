¡Pilas! Por concierto de electrónica habrá cierres viales desde este jueves en Medellín

Varias vías de Medellín estarán cerradas desde este jueves y hasta el próximo martes por cuenta de varios eventos que se realizarán en la ciudad. Así lo informó la Secretaría de Movilidad de Medellín, que invitó a la ciudadanía a preparar sus recorridos con anticipación. El primer cierre importante arrancará este mismo jueves 8 de octubre a las 10:00 de la noche en varias vías cercanas al estadio Atanasio Girardot, en donde este fin de semana se realizará el festival de música electrónica EDC. Le puede interesar: EDC y Altavoz en Medellín este fin de semana: electrónica vs. rock, ¿a cuál va? Los cierres incluyen un tramo de la carrera 70, comprendido entre las calles 49 B y 48; un tramo de la calle Pichincha (48), entre las carreras 70 y 73; y otro tramo de la carrera 72, entre la calle 48 y la carrera 74.

Debido a que estas restricciones son necesarias para el montaje de equipos que se utilizarán en el espectáculo, las mismas estarán vigentes desde la noche de este jueves hasta las 2:00 de la tarde del próximo 12 de octubre. Los cierres por este festival de música electrónica no se limitan a esas vías. Movilidad también anticipó que en la calle Colombia (50) habrá un cierre parcial en la calzada ubicada en el costado sur, en el sentido occidente - oriente, en el tramo comprendido entre las carreras 70 y 73. Siga leyendo: Hospitales de Medellín están “desbordados” por pacientes del Soat; ya hay respuesta de la aseguradora Dicho cierre arrancará también este jueves y se extenderá hasta el martes, cada día, desde las 9:00 de la mañana hasta las 5:00 de la mañana. A propósito del concierto, la Secretaría de Movilidad informó que para facilitar la salida de los asistentes se habilitarán dos acopios de taxis. Uno en la estación Estadio del metro y otro en el centro comercial Obelisco.

Otra novedad este fin de semana es que, en el perímetro del estadio, no se realizará la tradicional ciclovía del domingo. Además de este concierto, la Alcaldía informó de dos cierres más.

San Pacho en Medellín: rutas y cierres viales

El primero ocurrirá en el Centro de Medellín este sábado, como parte del Encuentro de la Identidad y la Diversidad Cultural San Pacho. Por cuenta de este evento, se realizará un cierre en la Avenida La Playa en inmediaciones del Teatro Pablo Tobón Uribe y hasta el Parque de las Luces. Lea además: Buena noticia en la autopista 4G al Suroeste antioqueño: abren doble calzada continua hasta este municipio “Los cierres para el montaje estarán vigentes entre las 11:00 a. m. y las 5:00 p. m. La concentración de público comenzará al mediodía y el desfile será entre la 1:00 p. m. y las 4:00 p. m., con salida desde La Playa, a la altura de la carrera 40, sector del Teatro Pablo Tobón Uribe, y llegada al Parque de las Luces”, informó la Alcaldía. El segundo cierre será sobre la carrera 80, entre la calle 104 B y la carrera 78, desde las 9:00 de la noche de este jueves y hasta las 5:00 de la mañana del martes 13 de octubre.

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