C5i de Medellín alcanza el 36 % de avance y será sede del ‘Escudo de las Américas’: así funcionará

La construcción del Centro de Control, Cómputo, Comunicación y Contacto para la Ciudadanía (C5i) de Medellín llegó al 36 % de avance, en una obra que supera los $205.000 millones de inversión y que la Administración Distrital proyecta poner en funcionamiento en junio de 2027.
El proyecto busca concentrar en una misma infraestructura buena parte de las capacidades tecnológicas y operativas con las que la ciudad atiende situaciones relacionadas con seguridad, convivencia y emergencias. La Alcaldía lo concibe como un punto de coordinación entre entidades que actualmente trabajan desde diferentes espacios.
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El complejo tendrá más de 18.000 metros cuadrados construidos, distribuidos en nueve niveles y 39 metros de altura, y contará con áreas destinadas a organismos de seguridad, justicia y atención de emergencias.
Pero uno de los anuncios que más llamó la atención es que el edificio también será utilizado como sede del denominado ‘Escudo de las Américas’, iniciativa que, según el alcalde Federico Gutiérrez, estará enfocada en la lucha contra el narcotráfico y las estructuras criminales de alcance transnacional.