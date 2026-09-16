C5i de Medellín alcanza el 36 % de avance y será sede del ‘Escudo de las Américas’: así funcionará

La construcción del Centro de Control, Cómputo, Comunicación y Contacto para la Ciudadanía (C5i) de Medellín llegó al 36 % de avance, en una obra que supera los $205.000 millones de inversión y que la Administración Distrital proyecta poner en funcionamiento en junio de 2027. El proyecto busca concentrar en una misma infraestructura buena parte de las capacidades tecnológicas y operativas con las que la ciudad atiende situaciones relacionadas con seguridad, convivencia y emergencias. La Alcaldía lo concibe como un punto de coordinación entre entidades que actualmente trabajan desde diferentes espacios. Lea más: Alcaldía de Medellín taló más de 100 árboles en el parque La Presidenta, ¿por qué? El complejo tendrá más de 18.000 metros cuadrados construidos, distribuidos en nueve niveles y 39 metros de altura, y contará con áreas destinadas a organismos de seguridad, justicia y atención de emergencias. Pero uno de los anuncios que más llamó la atención es que el edificio también será utilizado como sede del denominado ‘Escudo de las Américas’, iniciativa que, según el alcalde Federico Gutiérrez, estará enfocada en la lucha contra el narcotráfico y las estructuras criminales de alcance transnacional.

Un centro que reunirá seguridad, emergencias y tecnología

La apuesta central del C5i es integrar en un solo lugar información y capacidades que hoy operan de manera separada. Entre los espacios y sistemas previstos están: - El Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad Metropolitano (SIES-M). - El Centro Automático de Despacho (CAD) de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. - Salas de crisis y espacios para análisis situacional. - Enlaces operativos de la Policía y el Ejército. - Sistemas de videovigilancia y análisis de imágenes. - Herramientas de inteligencia artificial. - Un centro de datos con capacidades de procesamiento y almacenamiento. - Sistemas de ciberseguridad y atención de delitos informáticos. - Una plataforma unificada para administrar y supervisar la información.

La intención es que las autoridades puedan cruzar datos y tomar decisiones con información que esté disponible en tiempo real, especialmente durante emergencias o hechos que requieran la intervención simultánea de varias instituciones.

Un vertipuerto para drones estará en la parte superior

La infraestructura contará con un vertipuerto destinado al sistema de drones de vigilancia, concebido por la Administración como una apuesta pionera para ampliar las capacidades de monitoreo aéreo. Estos equipos podrán complementar la información obtenida mediante las cámaras instaladas en diferentes sectores de Medellín y aportar imágenes de zonas o situaciones que requieran una respuesta rápida. La infraestructura también contempla herramientas de analítica de video, con capacidad para facilitar la identificación de personas y placas, además de sistemas de inteligencia artificial para procesar grandes volúmenes de información.

¿Qué es el ‘Escudo de las Américas’?

Según lo anunciado por el alcalde, el complejo también albergará una sede relacionada con el ‘Escudo de las Américas’, una estrategia que busca articular esfuerzos contra el narcotráfico y las organizaciones criminales que operan en Colombia y otros países del continente. Gutiérrez señaló que esta sede será utilizada en coordinación con agencias colombianas y, en determinados momentos, con entidades del Gobierno de Estados Unidos para atender operaciones consideradas críticas. Entérese: En pausa quedaron las obras para trasladar el peaje de Santa Elena a jurisdicción de Guarne, en el Oriente antioqueño La Alcaldía ya había anunciado en julio de 2026 que Medellín sería sede principal de esta iniciativa, luego de una solicitud presentada por el mandatario al entonces presidente electo Abelardo De la Espriella durante una reunión de empalme. En ese anuncio también se habló de una futura articulación con Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.

También operarán líneas de atención ciudadana

La alcaldía proyecta concentrar allí diferentes servicios y sistemas que actualmente tienen canales y estructuras independientes, entre ellos: - La Línea Social. - La Línea Amiga. - La línea de atención para mujeres. - Servicios relacionados con salud mental. - Las herramientas de atención y respuesta ante emergencias. El propósito es que estas líneas puedan articularse con las demás capacidades del centro para mejorar la atención de incidentes que requieran respuestas coordinadas. La Alcaldía ya había reportado en julio de 2026 un avance del 25 % en la construcción, por lo que el nuevo porcentaje anunciado representa un incremento de 11 puntos porcentuales en la ejecución de la obra. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: