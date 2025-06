Y si bien la labor de la fundación es muy importante, las afugias económicas siempre pesan. De hecho, según Kelly, han sido varias las veces en que han sentido cerca la posibilidad de cerrar. Por eso, de alguna forma se rebuscan con bazares y rifas entre amigos, conocidos y allegados a la Fundación.

“Entre tantas crisis, en una madrugada que no podía dormir, me puse a buscar opciones para conseguir plata par sostenernos. Y ahí me surgió la idea de ofrecer una experiencia única, pero que también sensibilizara a las personas sobre la población con discapacidad visual. Queríamos que la actividad no solo fuera para recoger fondos sino que también dejara una enseñanza. En la búsqueda de eso empezamos a mirar qué hacer y un amigo me sugirió hacer la actividad en un restaurante. Ahí nació la Cena a Ciegas”, recordó.

La primera Cena a Ciegas, se realizó el 31 de julio del 2021 en un café-restaurante en el barrio Moravia, al nororiente de Medellín, el cual quedaba en un cuarto piso. Fue toda una experiencia para los convidados ese día recorrer el espacio con los ojos vendados acompañados de otras personas ciegas.



Además: Gobernación de Antioquia entregó casi 500 instrumentos musicales a personas con discapacidad

“Esa primera vez me puse a pensar que actividades podíamos hacer, porque la idea era que disfrutaran la comida con los ojos vendados, pero también que conocieran lo que hacemos en la fundación. Entonces, antes de la cena, cuando ellos recorrían las escalas, les poníamos aromas de perfumes o de plantas medicinales. Y ya arriba, hacíamos otras cosas”.