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Cayó uno de los 12 más buscados de Antioquia: es acusado de asesinatos en la región

Alias Panadero es un presunto coordinador de sicarios de la subestructura Gener Morales del Clan del Golfo. Ofrecían 50 millones de pesos por información que permitiera su captura.

  • ”Panadero” es señalado, entre otros crímenes, de ser responsable de una balacera en el Carmen de Viboral, hecho en el que murió un hombre y cinco personas más resultaron heridas. Foto: Cortesía
    ”Panadero” es señalado, entre otros crímenes, de ser responsable de una balacera en el Carmen de Viboral, hecho en el que murió un hombre y cinco personas más resultaron heridas. Foto: Cortesía
  • Cayó uno de los 12 más buscados de Antioquia: es acusado de asesinatos en la región
El Colombiano
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hace 52 minutos
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Una fuerza especial de la Policía y el Ejército, con el apoyo de la Fiscalía, llegó hasta la vereda La Piñuela, a 40 minutos del casco urbano de Cocorná, en el Oriente antioqueño, para reducir a quien es considerado uno de los criminales más peligrosos de la región.

El operativo fue efectivo. Además de “Panadero”, como es conocido el hombre capturado, uno de los 12 más buscados de Antioquia, y por quien las autoridades seccionales ofrecían 50 millones de pesos por información que permitiera su aprehensión, fue detenido “el peluquero”, otro presunto peligroso delincuente.

En contexto: Actualizan cartel de los más buscados en Antioquia con 6 delincuentes que no han podido capturar desde 2024

En el procedimiento judicial que arrojó las capturas, los uniformados incautaron dos armas de fuego, munición, dos motocicletas y un teléfono celular.

Cayó uno de los 12 más buscados de Antioquia: es acusado de asesinatos en la región

“Panadero” es señalado de ser presunto cabecilla militar y coordinador de sicarios de la subestructura Gener Morales del Clan del Golfo y deberá responder por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego.

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Entre los crímenes que se le atribuyen a este hombre de 28 años, está el de una persona, en medio de una balacera en la que otras cinco resultaron heridas. El hecho ocurrió el 26 de octubre de 2025, en el sector Reservas del Carmen, una zona rural de El Carmen de Viboral.

Lea más: Balacera en zona rural de El Carmen de Viboral deja un muerto y cinco heridos: investigan posible ajuste de cuentas entre bandas

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