x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Revise su billete: con estos números cayó el premio mayor de $16.000 millones de la Lotería de Medellín

El último sorteo dejó a varios millonarios, quienes además de haber ganado el premio mayor, también se llevaron el seco de 10 millones.

  • La Lotería de Medellín entregó en su último sorteo 16 mil millones de premio mayor.. Foto: Jaime Pérez Munévar
    La Lotería de Medellín entregó en su último sorteo 16 mil millones de premio mayor.. Foto: Jaime Pérez Munévar
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

11 de octubre de 2025
bookmark

La Lotería de Medellín le ha dado alegría a un colombiano con su último sorteo celebrado el viernes, 10 de octubre, pues ha caído el premio mayor.

El feliz ganador se llevó un premio de 16.000 millones de pesos y, de acuerdo con la entidad, el tiquete fue comprado en el canal electrónico de Lottired.

Lea también: El 8417 dejó más de 3.700 ganadores con la Lotería de Medellín con el sorteo de este viernes: ¿de a cuánto les tocó?

Gracias al número 2619 de la serie 045, un comprador de la Lotería de Medellín gozará de ser un nuevo multimillonario en el país. Además, también cayó uno de los secos de 10 millones de pesos.

La Lotería de Medellín juega todos los viernes y cada semana entrega una bolsa de premios que consta de un premio mayor de 16.000 millones de pesos, dos secos de 1.000 millones de pesos, dos secos de 700 millones de pesos, 2 secos de 500 millones de pesos, seis secos de 100 millones de pesos, 7 secos de 50 millones de pesos, 10 secos de 20 millones de pesos y quince secos de 10 millones de pesos.

Para reclamar los premios, los beneficiados deben presentar el billete en buen estado junto al documento de identidad en las oficinas de la Lotería de Medellín o en puntos autorizados por la Beneficencia de Antioquia.

El plazo para reclamar cualquier premio es de un año a partir de la fecha del sorteo. En caso de que un ganador no se pierde en ese tiempo, pierde el derecho al premio. Para la entrega de los premios mayores a 20 millones es probable que se requieran validaciones adicionales para otorgar lo ganado.

Quien quiera comprar uno de los billetes de la Lotería y participar en los sorteos, estos tienen un costo de 21.000 pesos. En caso de querer una fracción, cada una vale 7.000 pesos.

Siga leyendo: “5 jugadores vendieron 5 partidos”: máximo accionista del Envigado denunció injerencias de apuestas en el descenso del equipo

Temas recomendados

Coljuegos
Juegos de azar
Loterías
Lotería de Medellín
Apuestas
Antioquia
Medellín
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida