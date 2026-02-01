Los motivos detrás del cierre de 16 colegios en Medellín en los últimos tres años

Los niños y adolescentes de Medellín tienen 16 colegios menos donde estudiar. Todo porque desde 2023 se ha reducido la oferta educativa debido a que las directivas de estos centros tomaron la decisión de cerrar. La menor cantidad de estudiantes habría sido clave para esta medida y se teme que la cifra aumente en los próximos años ante el cambio de las dinámicas sociales y de creación de familias.
Las instituciones educativas que dejaron de recibir estudiantes en la capital antioqueña todas son de carácter privado, pero en todo el sistema educativo de la ciudad se ha presentado una merma sostenida en la cantidad de estudiantes matriculados. La alarma se genera porque la desescolarización ha ido a la baja, lo que deja en evidencia que cada vez hay menos personas en edad escolar (de entre los 5 y 17 años) en la capital antioqueña.
De acuerdo con la Secretaría de Educación de Medellín, en las instituciones educativas oficiales de la ciudad se matricularon 337.972 estudiantes en 2023, mientras que para el 2025 la cantidad llegó a los 318.002. En el sector privado, en 2023 se matricularon 74.532 niños y adolescentes, mientras que para el año pasado fueron 69.775. Las cifras de 2026 aún no se han consolidado, puesto que aún siguen los proceso de registro de estudiantes.