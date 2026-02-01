Los motivos detrás del cierre de 16 colegios en Medellín en los últimos tres años

Los niños y adolescentes de Medellín tienen 16 colegios menos donde estudiar. Todo porque desde 2023 se ha reducido la oferta educativa debido a que las directivas de estos centros tomaron la decisión de cerrar. La menor cantidad de estudiantes habría sido clave para esta medida y se teme que la cifra aumente en los próximos años ante el cambio de las dinámicas sociales y de creación de familias. Las instituciones educativas que dejaron de recibir estudiantes en la capital antioqueña todas son de carácter privado, pero en todo el sistema educativo de la ciudad se ha presentado una merma sostenida en la cantidad de estudiantes matriculados. La alarma se genera porque la desescolarización ha ido a la baja, lo que deja en evidencia que cada vez hay menos personas en edad escolar (de entre los 5 y 17 años) en la capital antioqueña. De acuerdo con la Secretaría de Educación de Medellín, en las instituciones educativas oficiales de la ciudad se matricularon 337.972 estudiantes en 2023, mientras que para el 2025 la cantidad llegó a los 318.002. En el sector privado, en 2023 se matricularon 74.532 niños y adolescentes, mientras que para el año pasado fueron 69.775. Las cifras de 2026 aún no se han consolidado, puesto que aún siguen los proceso de registro de estudiantes.

Mónica Marcela Giraldo, subsecretaria de Planeación Educativa de la Secretaría de Educación de Medellín, explicó que el cierre de estos colegios privados se debe, exclusivamente, a decisiones de las mismas fundamentadas en un cambio de objeto social o la reducción de los ingresos por la falta de estudiantes. “Esas decisiones están fundamentadas primero presuntamente por las dinámicas propias relacionadas con el comportamiento de la natalidad después de la pandemia y también por razones directas de las entidades privadas que pueden responder a factores financieros o por cambio de modalidad de negocio, que ya no vean que ofrecer un servicio educativo sea rentable”, explicó la funcionaria. Las instituciones que cesaron labores en los últimos tres años fueron nueve colegios, tres escuelas, tres jardines infantiles y una institución educativa para adultos. De acuerdo con la Secretaría de Educación, 14 de los cierres se materializaron entre 2023 y 2025, mientras que los dos restantes se encuentran en proceso formal, luego del requerimiento a este despacho a finales del año pasado. Desde el Ministerio de Educación señalaron que las instituciones privadas son las más afectadas por estos fenómenos, porque “estas transformaciones impactan de manera particular a los colegios privados de menor tamaño, que enfrentan mayores retos para sostener su matrícula y su operación”. Entérese: Universidades con más matriculados del país: así les va a las paisas y las virtuales Si bien no hace mención de que haya alguna intención de cerrar instituciones públicas en la ciudad, sí destacan que cada vez los grupos son más pequeños, hecho que si bien beneficia la labor de los docentes de educar de manera más intensiva a sus alumnos, igual no deja de ser preocupante a mediano y largo plazo. “Medellín tendrá que prepararse para definir una ruta que responda a la prestación del servicio educativo en el futuro. Por ejemplo nuestras 229 infraestructuras prestan un servicio para personas en edad escolar, pero en unos 10 años, quizá, debamos darle un uso distinto, ampliando la oferta educativa a otras poblaciones”, aseguró Giraldo.

Natalidad, en una baja constante

El principal factor que está influyendo en que las instituciones haya menos cantidad de estudiantes se debe a que cada vez nacen menos personas, de acuerdo con la Registraduría y el Dane. A falta de un consolidado, en 2025 se estima que en todo el país nacieron 426.667 niños, la cifra más baja en décadas, mientras que en 2023 la cifra había superado los 500.000, con 515.549 bebés. Para hablar de más de 600.000 nacimientos en Colombia en un año hay que irse para 2021, cuando se reportaron 616.914 partos.

Julián de Zubiría, consultor en educación y fundador del Instituto Alberto Merani, manifestó que este fenómeno está originado por una transición demográfica acelerada, pasando del nacimiento de más de seis hijos por madre en la década de los 60 –cifras similares a los países africanos–, a tener en la actualidad a 1,3 hijos por mujer, una cifra incluso inferior a la que se presenta en Europa. Señaló que este descenso se acentuó en los últimos 15 años. La funcionaria Giraldo destacó, en el mismo sentido, que las nuevas generaciones han tenido otras prioridades por encima de la procreación. “Hay un descenso que se refleja en la transformación cultural y económica de las nuevas generaciones, que priorizan aspectos como la educación y el desarrollo profesional por encima de la procreación”, aseveró. A todo esto se suma que muchas familias han pasado a ser lo que se llaman multiespecie, en el que parejas prefieren adoptar varios animales en lugar de tener hijos, situación que repercute en este fenómeno social. Lo más delicado que es si no hay un cambio radical en la tendencia, el porcentaje de personas menores de 15% va a continuar disminuyendo en los próximos años, al tiempo que aumente la mayor de 60 años. Se prevee que para el 2030 se equipare esta cantidad y para el 2042 se estima que los menores de 15 años representen el 12% de la población de Medellín y la mayor de 60 años sea superior al 20%. Le puede interesar: Más del 10% de los nuevos estudiantes de la Unal en Medellín son víctimas del conflicto Cabe destacar que muchos de los niños que están comenzando su etapa escolar son aquellos que nacieron en el marco de la pandemia del covid-19, lo que permitiría corroborar qué tanto, en realidad, decrecerían la cantidad de matrículas, al menos en los años recientes. Gerzon Yair Calle, docente de Uniremington y doctor en educación de la Universidad de Antioquia, expresó que “el dato real va a ser ahora, puesto que los niños que están llegando ahora a la escuela son aquellos que nacieron durante o después de la pandemia. Creo que ese dato, a partir de ahora, tiene que ser crucial para tomar decisiones”.

Desescolarización baja

La problemática se hace más evidente porque la disminución de los estudiantes, contrario a otras épocas, no tiene que ver en lo más mínimo con la desescolarización. De hecho, en Medellín se encuentra este fenómeno en cifras mínimas, teniendo en cuenta que desde la Alcaldía de Medellín se lideran estrategias para ubicar a los niños y adolescentes que están por fuera de las aulas y se les ingresa a las instituciones educativas. De acuerdo con la Secretaría de Educación Distrital, en el 2023 la deserción superaba el 5%, mientras que para 2024 esta llegó al 3,18%. Para el año pasado, la tasa terminó en un 2,45%, lo que en cifras frías serían unos 6.400 estudiantes. “Nosotros, en términos de cobertura educativa, tenemos un indicador muy positivo. Es que hoy garantizamos que el 87% de la población en edad escolar está en el sistema educativo. Y en términos de desescolarización no es un fenómeno que hoy esté presentándose en la ciudad porque disminuimos la deserción escolar en la vigencia de 2025”, aseguró la subsecretaria Giraldo. Explicó, además, que la cifra de desescolarización no está en ceros por fenómenos que no representan un abandono de las aulas en sí, sino en fenómenos como que los jóvenes cambian de municipio para estudiar y esto hace complejo el conteo. También hay una relación en los jóvenes que, después de perder varios años, optan por la educación para adultos.

Educación virtual también ayuda

Otro de los fenómenos que se asoma en el radar de esta problemática tiene que ver con la educación virtual y a distancia, la cual si bien no está avalada por el Ministerio de Educación, se ofrece como una alternativa para que los jóvenes puedan realizar su ciclo escolar sin salir de casa. La subsecretaria Giraldo señaló que “hoy no tenemos datos certeros, pero hemos identificado que los padres de familia buscan otro tipo de metodologías para que sus hijos cumplan con la trayectoria escolar y lo hacen con instituciones que lo prestan de manera irregular”. La mayor dificultad es que estos institutos hacen convenios con otras entidades educativas, principalmente privadas, para que les faciliten entregar diplomas con todas las de la ley a quienes cumplen con sus requisitos. Parte de esta decisión, de retirar a sus hijos de la educación tradicional y llevarlos al homeschooling tiene que ver, en parte con el estancamiento de las metodologías pedagógicas y que muchos padres prefieren tener el control, todo el tiempo, del comportamiento de sus hijos. “Esta decisión de los padres responde a la angustia de que ellos perciben a la escuela tradicional como impertinente o peligrosa para sus hijos. Son unos padres helicóptero, que buscan controlar todo el entorno de sus hijos. Sin embargo, es una solución peor que la enfermedad que intentan resolver”, señaló el consultor De Zubiría.

Soluciones