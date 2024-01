“Él manifiesta que no se acuerda de nada. Cuando revisan el alojamiento ven que no aparece el televisor. Ahí se dan cuenta de que a Dalfren lo robaron. Luego revisaron y se dieron cuenta de que no aparecían 500 dólares, un Iphone 10, un Iphone 15 Pro Max, así como otros elementos personales de él. También se llevaron las tarjetas y se gastaron como 700 dólares”, señaló Juan Castellón, familiar de la víctima, quien además denunció que tras conocer el caso la policía ni siquiera ayudó a que lo remitieran con celeridad a un hospital, a pesar de que su vida estaba en riesgo. El hombre tuvo que llegar por sus propios medios al Pablo Tobón Uribe, en delicado estado.

El Observatorio denunció que no existe ninguna política de seguridad ni protección integral a los turistas, lo que ha terminado por convertir a Medellín en una ciudad insegura para los extranjeros y foco de un turismo nocivo para miles de personas que incluye explotación sexual, narcotráfico y alteraciones de la convivencia y el orden público.