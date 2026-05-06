Cae extraditable del Tren de Aragua: fue capturada en Medellín la hermana del cofundador de la banda

Alias Hilary, identificada como Whilet Betzabeth Hernández Cabriles y señalada como operadora financiera internacional del Tren de Aragua y hermana de su cofundador alias Larry Changa, fue capturada en Medellín, en un operativo conjunto de la Policía Nacional, la Fiscalía y el FBI de Estados Unidos, por una orden de extradición de una corte del estado de Texas, Estados Unidos, que la requiere por delitos relacionados con narcotráfico y concierto para delinquir. La detención se logró tras varios meses de investigación y seguimiento. Las autoridades la ubicaban escondida en la ciudad desde diciembre pasado y la capturaron en la zona rosa del sector de la avenida 70, cuando la mujer se disponía a ingresar a una discoteca. Alias “Hilary” quedó a disposición de la Fiscalía con fines de extradición, mientras avanzan los trámites para su traslado a Estados Unidos. En su contra existe una orden emitida por una corte del Distrito Oeste de Texas por cargos de tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir. Sumado a esto, también era requerida en México y Perú por delitos similares.

También le puede interesar: Capturan a alias El Mono, implicado en atentado en la vía Panamericana que dejó 20 muertos Según las investigaciones, su papel dentro del Tren de Aragua era estratégico: habría coordinado las finanzas y las rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos, además de coordinar una red de trata de personas para la explotación sexual, por lo que se investiga si esa sería la razón de su presencia en la zona rosa de la avenida 70.

Su vínculo con “Larry Changa”

La relevancia de su captura se explica en parte por su relación directa con alias “Larry Changa”, considerado uno de los fundadores del Tren de Aragua. Larry Changa sería el hermano de Hilary, lo que le habría dado a ella acceso directo a las decisiones estratégicas de la organización y un alto nivel de confianza dentro de la estructura.

”Larry Changa”, cuyo nombre real es Larry Amaury Álvarez Núñez, fue capturado en Colombia en julio de 2024. Es señalado de haber sido uno de los principales artífices de la expansión internacional del Tren de Aragua, con operaciones documentadas en Chile y Colombia, y participó en la creación del grupo desde la cárcel Tocorón de Venezuela, donde nació la estructura. Al momento de su captura tenía orden de arresto en 196 países por parte de la Interpol, por delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, tráfico de armas, extorsión agravada y secuestro.

Sobre el Tren de Aragua

El Tren de Aragua es la organización criminal más poderosa surgida en Venezuela. Nació en 2014 dentro de la cárcel de Tocorón, en el estado venezolano de Aragua, como una banda que imponía orden interno en el penal a cambio de dinero y favores. Con el tiempo, sus líderes convirtieron la prisión en una base de operaciones desde la que controlaban negocios ilegales fuera de los muros: extorsión a comerciantes, tráfico de drogas y trata de personas. Entérese: Así cayó en el aeropuerto El Dorado alias Alex, señalado enlace del Cartel de Sinaloa La crisis económica y política de Venezuela, que desató uno de los mayores éxodos migratorios de la historia reciente de América Latina, le dio al Tren de Aragua el vehículo para su expansión. Sus integrantes siguieron las rutas migratorias hacia Colombia, Chile, Perú y Ecuador, y más recientemente hacia Estados Unidos, instalando células criminales en cada país de tránsito. “El grupo pasó de ser una banda carcelaria a convertirse en una amenaza de naturaleza transnacional con un amplio portafolio criminal”, describe la organización Insight Crime. En Colombia, su presencia comenzó a documentarse en 2018. Con el éxodo venezolano, consolidaron células dedicadas al narcotráfico, la trata de personas, la extorsión, el sicariato y el control de zonas de economía ilegal. En 2023, el gobierno de Venezuela retomó el control de la cárcel de Tocorón en un operativo militar, pero la organización ya había trasladado su centro de gravedad al exterior. Hoy opera en varios países de América Latina, Estados Unidos y Europa, y es considerada por agencias de seguridad estadounidenses como una de las organizaciones criminales transnacionales más peligrosas del hemisferio. Lea más: Desde la cárcel, cabecilla del Tren de Aragua habría coordinado amenazas, disputas y extorsiones en Bogotá

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