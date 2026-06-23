Capturan a mujer que se hacía pasar por empleada doméstica para robar en casas de El Poblado, en Medellín

Más de 1.600 millones de pesos había robado la mujer capturada por la Fiscalía en San Onofre (Sucre) y acusada de hurtar en diferentes viviendas del exclusivo sector de El Poblado, en Medellín.

Según los investigadores, la señalada responsable de los hurtos, ejecutados entre el 11 de marzo de 2024 y el 24 de febrero de este 2026, usaba falsos documentos para hacerse contratar como empleada doméstica en hogares de estratos altos.

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Luego de ganarse la confianza de sus patrones, aprovechaba su ausencia para apoderarse de elementos de valor, joyas y dinero en efectivo.

La investigación que permitió desenmascarar a la presunta ladrona serial fue adelantada por un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Medellín, y terminó, además de la detención, con la incautación, durante el allanamiento a la vivienda en la que se encontraba, de 3.000 dólares americanos, $ 12 millones 502 mil pesos en efectivo y tres celulares.

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La Fiscalía le imputó a la mujer el delito de hurto calificado y agravado, en concurso homogéneo y sucesivo, cargos que no aceptó, aún cuando un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

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