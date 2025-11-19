Capturado motociclista que tenía la licencia vencida, trabajaba en una app y atropelló a un guarda de tránsito en Medellín

Durante el pasado puente festivo, la secretaría de Movilidad de Medellín hizo diferentes operativos de control en la ciudad con los que buscaban regular la velocidad en las vías, así como verificar la formalidad y los documentos de los conductores y sus vehículos. Durante uno de estos operativos, un motociclista fue capturado cuando quiso evadir a las autoridades. En su intento de fuga atropelló y causó lesiones a uno de los agentes de tránsito. El ciudadano, además, portaba una licencia vencida y realizaba transporte informal.

Por esta lesión, el agente de tránsito recibió una incapacidad de 16 días. Según cifras de la Alcaldía, 169 agentes de tránsito han sido agredidos en Medellín en medio de operativos de control en los últimos dos años. En el 2024 fueron 129 casos y este año van 40, lo que muestra una significativa disminución en estos casos de intolerancia. Por estos hechos han sido judicializadas 23 personas. Puede leer: Pilas: ya están funcionando nuevas cámaras de fotomultas en Sabaneta “Muchas de estas agresiones son por personas que en su gran mayoría no cuentan con sus documentos en regla, y también por hechos de intolerancia. Aparte de que no tienen los documentos al día o van violando las normas de tránsito, impiden que el agente de tránsito cumpla con sus funciones”, aseguró el general (r) Pablo Ruiz, secretario de Movilidad de Medellín. Finalmente, como balance de la jornada de control, el puente festivo, se impusieron 52 comparendos a motocicletas, por piques ilegales y a cinco automóviles; fueron inmovilizadas 10 motos y dos carros.