Capturaron a urólogo de Medellín que presuntamente abusaba de sus pacientes en consulta; habría más de 50 víctimas

Este miércoles fue capturado un reconocido urólogo señalado por más de 50 pacientes de presunto abuso sexual mediante los tocamientos maliciosos que les habría hecho durante sus consultas.
Según conoció EL COLOMBIANO, la aprehensión del profesional la realizaron las autoridades durante horas de la mañana de este 15 de abril y en este momento se encuentra a órdenes de la Fiscalía con el fin de proceder a las respectivas audiencias de legalización de captura y posiblemente habría una petición de que permanezca en establecimiento carcelario mientras que avanza el proceso penal en su contra.
Le recomendamos leer: Denuncian a médico urólogo en Medellín por presunto abuso sexual de más de 20 pacientes
Los señalamientos en contra del galeno que tenía su consulta en dos reputadas clínicas de Medellín aparecieron primero en redes sociales y se habrían concretado ante los organismos respectivos. Luego también su caso fue expuesto por la concejal Camila Gaviria, pero el presunto abusador solo había recibido una suspensión de seis meses en su actividad profesional, lo cual era inocuo considerando el daño que había hecho.