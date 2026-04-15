Capturaron a urólogo de Medellín que presuntamente abusaba de sus pacientes en consulta; habría más de 50 víctimas

Los señalamientos en contra del galeno que tenía su consulta en dos reputadas clínicas de Medellín aparecieron primero en redes sociales y se habrían concretado ante los organismos respectivos. Luego también su caso fue expuesto por la concejal Camila Gaviria, pero el presunto abusador solo había recibido una suspensión de seis meses en su actividad profesional, lo cual era inocuo considerando el daño que había hecho.

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Según conoció EL COLOMBIANO, la aprehensión del profesional la realizaron las autoridades durante horas de la mañana de este 15 de abril y en este momento se encuentra a órdenes de la Fiscalía con el fin de proceder a las respectivas audiencias de legalización de captura y posiblemente habría una petición de que permanezca en establecimiento carcelario mientras que avanza el proceso penal en su contra.

Este miércoles fue capturado un reconocido urólogo señalado por más de 50 pacientes de presunto abuso sexual mediante los tocamientos maliciosos que les habría hecho durante sus consultas.

También la Secretaría de las Mujeres de la capital antioqueña había recibido quejas al respecto a través de la Línea 123 Atención Mujer Medellín.

Una víctima que habló con EL COLOMBIANO para un artículo que se publicó en febrero pasado contó que lo había conocido en 2012 porque había tratado a varias personas de su círculo familiar, incluido su novio.

“A mi novio le realizó unos procedimientos que necesitaba y todo normal. Justo por esa época a mí me encontraron una bacteria en la orina, la cual tenía que ser tratada por un urólogo. Aprovechando que ya mi novio había consultado, yo también decido hacerlo con este mismo médico”, dijo la fuente.

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Continuó relatando que, al saber que ella y su pareja estaban próximos a casarse, se habría aprovechado de la situación para darles ciertos consejos sexuales, relacionando esto con su campo de acción y señalando que con ayuda de sus recomendaciones, iban a disfrutar de una mejor intimidad.

A ella la hacía desvestir para revisarla y le palpaba los senos, supuestamente para descartarle un cáncer de mama. También le hizo varios tactos vaginales.

“En ese momento, ante su supuesto profesionalismo y conocimiento, uno lo ve como algo normal, un procedimiento que hace parte del tratamiento. Eso mismo lo hizo en varias consultas a las que asistí. Recuerdo que él siempre nos inculcaba mucho a mi pareja y a mí que hiciéramos un tipo de ejercicio pélvico porque eso nos iba a favorecer en la relación, e incluso, en uno de esos tactos, me llegó a preguntar si sentía excitación, algo que me generó mucha incomodidad”, prosiguió.

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Aunque ella iba con el novio, no podía dejar de sentir incomodidad durante las seis consultas que tuvieron y, tras conocer que se habría tratado de una conducta anómala, le produce repugnancia todo lo que pasó.

Otra mujer que puso su testimonio en redes sociales dijo que tanto ella como su hija habrían sido víctimas del urólogo abusador.

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Aunque se han conocido cerca de cincuenta testimonios de víctimas, estas podrían ser muchísimas más, ya que este médico especialista ejerce aproximadamente desde el año 2000, de acuerdo con lo que han dicho personas conocedoras del tema.

Al ser consultado en enero pasado uno de los centros donde trabaja, su respuesta fue que la clínica “opera de manera independiente de la copropiedad en la que presta sus servicios el profesional y no comparte estructura jurídica o administrativa con la misma, la cual es una entidad independiente y ajena a nuestro control operativo”.

Ahora las autoridades tendrán la palabra y la magnitud real de los casos de presunto abuso sexual se conocerían en las diligencias judiciales.