Mujer capturada por el robo de un celular en Medellín era buscada por el homicidio de un menor de edad en Sonsón

Lo que comenzó como una captura en flagrancia por un intento de hurto en Medellín terminó con la judicialización de una mujer que era requerida por la justicia como presunta responsable del asesinato de un menor de edad, ocurrido hace un año en Sonsón, Oriente antioqueño. La captura se dio en una operación conjunta entre la Policía Metropolitana, la Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo (Unipol) y la Alcaldía de Medellín.
Todo comenzó cuando las autoridades atendieron un caso por el robo de un celular en el barrio Estación Villa. Allí, lograron capturar en flagrancia a dos mujeres, de 37 y 43 años, quienes fueron señaladas como las presuntas responsables de hurtar el teléfono, avaluado en más de $1 millón, por medio de la modalidad de cosquilleo, señaló el secretario de Seguridad de Medellín Manuel Villa Mejía.