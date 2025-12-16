En Medellín cogieron a cuatro ladrones en un carro después de robarse ocho celulares

Un operativo entre la Alcaldía de Medellín y la Policía Nacional permitió la captura de cuatro personas señaladas de cometer hurtos bajo la modalidad de atraco en Laureles.
Los capturados son hombres entre 21 y 30 años de edad.
Puede leer: Cayó red dedicada al hurto de relojes Rolex en Medellín: rentas ilícitas oscilaban los $580 millones mensuales
El procedimiento se realizó en la carrera 73 con calle 42, donde las patrullas interceptaron un vehículo en el que se movilizaban los presuntos responsables, minutos después de que se reportara un robo en la zona.