Capturan en Medellín a dos hermanos requeridos por narcotráfico en Estados Unidos; serían enlaces del Cartel de Sinaloa

Dos hermanos de nacionalidad estadounidense y requeridos por autoridades de su país por delitos de narcotráfico fueron capturados en las últimas horas en Medellín y serían sometidos a trámite de extradición.

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La aprehensión se produjo en el marco de una operación coordinada entre la Dirección de Antinarcóticos de la Policía, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), así como la Fiscalía de Colombia con el U.S. Marshals Service y la (DEA).

Los capturados fueron identificados por la Policía solo como los hermanos Pacheco y de acuerdo con el expediente presuntamente se encargaban de establecer contactos y coordinar actividades a nombre del Cartel de Sinaloa con estructuras narcotraficantes asentadas en Antioquia, especialmente con el Clan del Golfo, para facilitar el envío de grandes cargamentos de cocaína hacia Centroamérica, México y Estados Unidos.

Por ello los requiere la Corte del Distrito Sur de Ohio (EE. UU.) por presuntos delitos relacionados con el tráfico internacional de estupefacientes.

Y según las mismas autoridades, en el momento de su ubicación en la capital antioqueña estaban en ese rol para adquirir el estupefaciente. Su captura ocurrió en el sector de Laureles.

“Esta operación demuestra la efectividad de la cooperación internacional y el compromiso permanente de la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico. Con estas capturas afectamos las estructuras criminales que pretenden utilizar nuestro territorio para coordinar actividades relacionadas con el tráfico transnacional de estupefacientes y fortalecemos las capacidades institucionales para combatir este fenómeno que afecta la seguridad regional y global”, aseguró el director Antinarcóticos de la Policía, brigadier general William Castaño.

Hace menos de dos semanas, también en la capital antioqueña, fue capturado en un hotel de El Poblado un ciudadano neederlandés que era requerido mediante circular roja de Interpol por los delitos de presunto lavado de activos y por hacer parte de una organización criminal.

Igualmente, en marzo, en otro operativo transnacional, las autoridades capturaron a tres personas señaladas de pertenecer a una red de narcotráfico que ingresaba droga a Estados Unidos camuflándola en contenedores y veleros. En el momento estos estaban en exclusivas casas de Guatapé (Oriente antioqueño) el sector de El Poblado (Medellín).

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El golpe fue informado por la Fiscalía General de la Nación, que precisó que dos de las tres personas implicadas fueron detenidas en exclusivos sectores de Guatapé y El Poblado.

A estos últimos una corte del Distrito Sur de Florida los requería en extradición por cargos como tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, concierto para delinquir y lavado de activos.

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