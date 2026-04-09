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Capturan en Medellín a uno de los criminales más buscados de Brasil ¿Quién es?

Brahyam Angulo era un prófugo buscado por homicidio agravado en el vecino país por medio de una circular roja de Interpol.

  • El hombre fue detenido por agentes de Interpol en el país. FOTO: imagen tomada de redes.
    El hombre fue detenido por agentes de Interpol en el país. FOTO: imagen tomada de redes.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
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Como se ha vuelto habitual, el director de la Policía anunció la captura en Medellín de uno de los criminales más buscados en el continente.

Según detalló el general William Oswaldo Rincón, en la capital antioqueña fue capturado Brahyam Angulo Rendón, quien, según el alto oficial, contaba con Notificación Roja emitida por Interpol.

De acuerdo con el director, Angulo Rendón era requerido por las autoridades del vecino país de Brasil por el delito de homicidio agravado.

“Este individuo está señalado de planificar y dirigir homicidios selectivos, especialmente en Brasilia. Gracias al trabajo de nuestra Policía Nacional, su rastro de violencia termina hoy”, apuntó el director Rincón.

Lea también: Escándalo por rumba con cantante vallenato en la cárcel de Itagüí: “El penal se convirtió en un resort para el crimen”

Según el alto oficial, con la captura de Angulo Rendón en la comuna de Aranjuez, las autoridades policiales ratifican que Colombia no es refugio para criminales.

“Seguimos trabajando con agencias de todo el mundo para que ningún delito quede impune”, escribió Rincón.

Se espera que en el transcurso de la tarde se brinden más detalles de la detención de Angulo y de su proceso de extradición al vecino país.

Bloque FAQ

¿Quién es Brahyam Angulo Rendón?
¿Qué es una Notificación Roja de Interpol?
¿Dónde fue capturado el criminal en Medellín?
La detención se realizó en la comuna de Aranjuez mediante un operativo de la Policía Nacional.

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