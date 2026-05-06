Caen el armero y el cobrador de dos bandas extorsionistas de Medellín

En un operativo relámpago coordinado entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional y la Fiscalía, allanaron varias viviendas del occidente de Medellín y golpearon las finanzas de dos de las bandas delincuenciales más temidas del noroccidente de la ciudad.

En una de ellas, en el sector El Polvorín del barrio Doce de Octubre, detuvieron a alias Mi Drago, de 54 años, señalado como el armero de “Los del Doce”: el encargado de reparar las armas con las que este grupo extorsiona a comerciantes y distribuidores de alimentos del barrio. En su poder hallaron armas de fuego, una granada de aturdimiento y más de 48 millones de pesos en efectivo.

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En una segunda vivienda, en el barrio Castilla, capturaron a alias Megan, de 29 años, señalado como coordinador de la extorsión de “Los Mondongueros”. En su poder encontraron una libreta en la que llevaba registro detallado de los cobros ilegales del grupo, 500 gramos de marihuana y 20 dosis de tusi. A Mi Drago se le imputaron cargos por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego; a Megan, por tráfico de estupefacientes.

Según el Gaula, ambas estructuras imponían pagos ilegales semanales que iban desde los 20.000 hasta un millón de pesos, según la actividad económica de cada víctima. El operativo dejó en evidencia que estos grupos usan viviendas particulares como centros logísticos para administrar sus actividades criminales.