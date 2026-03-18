5.000 dólares para que lo dejaran volar: el desesperado soborno de capo del fentanilo que cayó en hostal de El Poblado, Medellín

“Les puedo dar 5.000 dólares por mirar a otro lado y dejarme ir”. Esa habría sido la oferta que hizo un procesado capo del fentanilo del estado de Colorado, Estados Unidos, que fue capturado este martes en un hostal de El Poblado, Medellín, y que iba a ser deportado por Migración Colombia hacia su país para responder ante la justicia.
Este extranjero estaba prófugo de la justicia estadounidense tras ser procesado por su vinculación con redes de elaboración y distribución de fentanilo, éxtasis, metanfetaminas, cannabinoides y otras drogas sintéticas. Al ser capturado, este hombre le hizo la oferta a los agentes migratorios para que lo dejaran escapar cuando era trasladado desde el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro.