Influencers, políticos y outsiders: los candidatos a la Cámara de la lista de Fajardo y Galán en Antioquia

En la mañana de este lunes, los miembros de coalición ¡Ahora Colombia!, compuesta por Dignidad y Compromiso (el partido de Sergio Fajardo y Jorge Robledo), el Nuevo Liberalismo (los Galán) y el Mira (los cristianos), anunciaron los nombres de buena parte de los candidatos que conformarán las listas al Senado y a la Cámara de Representantes por Antioquia para las próximas elecciones legislativas del 8 de marzo del 2026.
La lista de 17 candidatos ya está definida en un 90% y aspiran a conseguir al menos tres curules en la cámara baja del Congreso. Hay que recordar que en las pasadas elecciones legislativas Dignidad y Compromiso hizo alienza con el partido de Ingrid Betancourt, Verde Oxígeno, y lograron la curul de Daniel Carvalho, quien ha dicho que no volverá a aspirar porque quiere lanzarse a la Alcaldía de Medellín.
Entre los candidatos hay nombres de la entraña del fajardismo en Antioquia como Rafael Nanclares, quien fue secretario de Infraestructura en su gobernación y secretario de Tránsito de Medellín en la alcaldía de Alonso Salazar. También está Víctor Correa, vieja guardia del Polo Democrático en Antioquia. Nelson Carmona, exalcalde de La Ceja, también estará en la lista, que esta vez será abierta.