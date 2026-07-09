Canadiense capturado en gimnasio de El Tesoro, Medellín, tendría vínculos con británicos detenidos el año pasado

Luego de la captura del canadiense Arif Jhuman mientras hacía ejercicio en un gimnasio del Parque Comercial El Tesoro, en el suroriente de Medellín, las autoridades pudieron establecer que tendría vínculos con estructuras delincuenciales del Reino Unido, de las cuales tres de sus integrantes fueron capturados a finales del año pasado en la capital antioqueña por narcotráfico.
La detención de Jhuman se produjo dentro de la sede de la cadena de gimnasios SmartFit, ubicada en este centro comercial, cuando agentes de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, la Interpol y la Policía de Canadá llegaron tras más de un año de seguimientos y procedieron con su detención por los delitos de narcotráfico y tráfico de armas de fuego en Estados Unidos y Canadá.
En contexto: Exclusivo: este es el canadiense capturado por narcotráfico en un gimnasio de El Poblado, en Medellín