Canadiense capturado en gimnasio de El Tesoro, Medellín, tendría vínculos con británicos detenidos el año pasado

Luego de la captura del canadiense Arif Jhuman mientras hacía ejercicio en un gimnasio del Parque Comercial El Tesoro, en el suroriente de Medellín, las autoridades pudieron establecer que tendría vínculos con estructuras delincuenciales del Reino Unido, de las cuales tres de sus integrantes fueron capturados a finales del año pasado en la capital antioqueña por narcotráfico. La detención de Jhuman se produjo dentro de la sede de la cadena de gimnasios SmartFit, ubicada en este centro comercial, cuando agentes de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, la Interpol y la Policía de Canadá llegaron tras más de un año de seguimientos y procedieron con su detención por los delitos de narcotráfico y tráfico de armas de fuego en Estados Unidos y Canadá. En contexto: Exclusivo: este es el canadiense capturado por narcotráfico en un gimnasio de El Poblado, en Medellín

Las investigaciones lo relacionarían con los ingleses Christopher Neil Costello, alias Dips; Robert Steven Taylor y Liam George Anton O’Brien, quienes integraban organizaciones criminales que estarían relacionadas con el Clan del Golfo para el envío de sustancias estupefacientes a Inglaterra, Escocia, Irlanda y Gales. A Taylor y O’Brien los capturaron el 12 de noviembre del año pasado en una lujosa propiedad de la comuna 14 (El Poblado), mientras que Neil Costello cayó un mes más tarde en una calle de este mismo sector de la ciudad. Los tres ya están siendo procesados por estos delitos en sus países de origen.

Robert Steven Taylor y Liam George Anton O’Brien. Foto: redes sociales

Entérese: Capturaron en Medellín al inglés Christopher Neil alias Dips, el coordinador del Clan del Golfo en Inglaterra Las primeras indagaciones darían cuenta de que Jhuman les serviría de apoyo logístico para el tráfico de las drogas y las armas por Estados Unidos y Canadá para luego enviarlas a las islas británicas, lo que daría cuenta de la operación de estas redes trasnacionales.

¿Quién es Arif Jhuman?

Arif Jhuman, quien es conocido en el mundo criminal con los alias de Gillani o William Milles, había llegado a Colombia el año pasado, proveniente de Miami, Estados Unidos, con la idea de evadir a las autoridades norteamericanas, que lo venían investigando desde 2024. Este canadiense ya había sido procesado por una corte de Tampa, Florida, en el marco de una investigación por tráfico de más de 100 armas hacia Canadá, de las cuales las autoridades incautaron 29 y detuvieron a dos presuntos integrantes de esta estructura delincuencial. A esto se le suma que habría incumplido las condiciones de libertad condicional en Toronto, Canadá, luego de que una corte de Ontario lo hubiera condenado a 10 años de prisión por el delito de tráfico de drogas en un suburbio de esa ciudad.

Por estas razones, se le inició una búsqueda con circular roja de Interpol, para que las autoridades de 196 países del mundo emitieran una alerta si lo veían. Finalmente, tras meses de investigaciones, determinaron que se había radicado en el suroriente de Medellín y mediante seguimientos, lo capturaron en el gimnasio. Se espera que en próximas horas se surtan los trámites judiciales correspondientes para que pueda ser extraditado hacia los Estados Unidos y ser procesado por los delitos en cuestión. Le puede interesar: Así cayeron en Medellín presuntos capos de la mafia británica

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