Video | Uno más: camión de acarreos terminó volcado en la loma del “sube o no sube” en Sabaneta

Nuevamente, la loma del “sube o no” en el municipio de Sabaneta, que da acceso a la vereda San José, se volvió tendencia en redes sociales por ser el lugar donde ocurre otro incidente vial. Durante la tarde de este miércoles 8 de abril, un habitante del sector captó el momento justo en el que un camión de acarreos no pudo subir con éxito la pendiente, y producto de la inclinación de la vía terminó volcado en toda la mitad del tramo.
En el video se puede apreciar cómo el conductor logró salir ileso por la ventanilla del copiloto, y segundos después se llevó las manos a su cabeza apenas percatándose lo que le había sucedido. Por fortuna, en el momento del volcamiento ningún vehículo pasaba tan cerca como para verse comprometido por lo acontecido.