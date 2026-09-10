La ‘Calle de las Litografías’ en Medellín busca recuperar su brillo: entre tintas, máquinas y una deuda con el espacio público

Antes de que las máquinas de impresión fueran capaces de sacar en segundos lo que antes exigía varias pasadas, tintas y paciencia, ya había un muchacho entrando a los talleres de San Benito, en Medellín, para aprender el oficio.
Tenía apenas 11 o 12 años cuando Hernán Darío Herrera comenzó a familiarizarse con las litografías y con el ruido de las máquinas que, años después, terminarían convirtiéndose en su forma de vida.
Hoy tiene 40 años y lleva prácticamente toda su vida vinculada con este trabajo. En 2008 llegó formalmente a la zona como operario y cuatro años después decidió independizarse. Empezó con una sola máquina, construyó poco a poco su clientela y en 2016 registró su propio negocio, al que bautizó Colorkit.
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Desde entonces, ha visto cambiar las máquinas y la calle que durante décadas ha sido reconocida en Medellín como la Calle de las Litografías.
“Antes era un solo colorcito que se imprimía, ahora ya es full color”, cuenta Herrera al recordar la transformación tecnológica que ha vivido el oficio.
Hoy, además de atender encargos propios, Colorkit presta servicios de impresión para otras litografías y ha concentrado buena parte de su trabajo en cajas, empaques y etiquetas, productos que desplazaron a otros que durante años fueron los más solicitados, como volantes y tarjetas.
Según recuerda, estos últimos llegaron a representar cerca del 80 % de los pedidos del sector. Ahora calcula que apenas ocupan entre 15 % y 20 % de su trabajo.