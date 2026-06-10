Cae en Medellín alias Zarco, presunto jefe de sicarios del Clan del Golfo

Tropas del Batallón de Selva N.° 57, adscritas a la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, y unidades de la Sijín de la Policía, capturaron en Medellín a alias ‘Zarco’, presunto cabecilla de zona y jefe de sicarios del Clan del Golfo. Este sujeto era requerido mediante orden judicial por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio. La investigación para probar su culpabilidad y dar con su paradero tardó más de 10 meses. Lea más: Secuestraron a cuatro personas y quemaron su camioneta en Segovia, Antioquia De acuerdo con las autoridades, alias ‘Zarco’, con el fin de evadir su captura, se habría instalado en la capital antioqueña hace un tiempo. Sin embargo, gracias a la coordinación del Ejército con la Policía Metropolitana, este individuo fue identificado y capturado.

Historial de alias ‘Zarco’

Versiones oficiales indican que este presunto cabecilla del Clan del Golfo llevaría alrededor de 8 años delinquiendo en dicha estructura criminal, más específicamente en el municipio de El Bagre, Bajo Cauca antioqueño. Según lo expuesto tras las investigaciones, inicialmente el capturado habría cumplido funciones asociadas con labores de inteligencia criminal dentro de la organización, además de coordinar, supuestamente, aspectos logísticos, controlar la movilidad de sus integrantes y facilitar la actuación de sicarios en la zona urbana del municipio. Su papel, señalan las autoridades, era clave para garantizar el funcionamiento operativo de la organización en el territorio.