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Cae en Medellín alias Zarco, presunto jefe de sicarios del Clan del Golfo

Este hombre era requerido mediante orden judicial. Según las autoridades, llevaba alrededor de 8 años delinquiendo en esta estructura criminal.

  • Según las autoridades, alias ‘Zarco’ llevaba alrededor de 8 años delinquiendo con el Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño. FOTO Ejército.
    Según las autoridades, alias ‘Zarco’ llevaba alrededor de 8 años delinquiendo con el Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño. FOTO Ejército.
El Colombiano
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hace 37 minutos
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Tropas del Batallón de Selva N.° 57, adscritas a la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, y unidades de la Sijín de la Policía, capturaron en Medellín a alias ‘Zarco’, presunto cabecilla de zona y jefe de sicarios del Clan del Golfo.

Este sujeto era requerido mediante orden judicial por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio. La investigación para probar su culpabilidad y dar con su paradero tardó más de 10 meses.

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De acuerdo con las autoridades, alias ‘Zarco’, con el fin de evadir su captura, se habría instalado en la capital antioqueña hace un tiempo. Sin embargo, gracias a la coordinación del Ejército con la Policía Metropolitana, este individuo fue identificado y capturado.

Historial de alias ‘Zarco’

Versiones oficiales indican que este presunto cabecilla del Clan del Golfo llevaría alrededor de 8 años delinquiendo en dicha estructura criminal, más específicamente en el municipio de El Bagre, Bajo Cauca antioqueño.

Según lo expuesto tras las investigaciones, inicialmente el capturado habría cumplido funciones asociadas con labores de inteligencia criminal dentro de la organización, además de coordinar, supuestamente, aspectos logísticos, controlar la movilidad de sus integrantes y facilitar la actuación de sicarios en la zona urbana del municipio. Su papel, señalan las autoridades, era clave para garantizar el funcionamiento operativo de la organización en el territorio.

Tiempo después, al parecer, fue ascendiendo dentro del Clan del Golfo hasta convertirse en cabecilla de zona. En ese rol, también habría asumido el liderazgo de los sicarios al servicio del grupo armado, participando en la planificación y ejecución de homicidios selectivos, actos de intimidación contra la población civil y otras acciones violentas encaminadas a consolidar el control territorial, armado y financiero de la organización criminal en su área de influencia.

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Tras su captura, alias ‘Zarco’ fue trasladado al municipio de El Bagre, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales competentes.

“El Ejército Nacional seguirá desplegando operaciones militares para combatir los factores de inestabilidad en la subregión del Bajo Cauca antioqueño, proteger a sus pobladores y fortalecer la presencia institucional en el territorio”, precisaron las autoridades en un comunicado.

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