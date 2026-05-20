¿Monta en bicicleta? Encicla estrenó punto y ahora está en las dos terminales terrestres de Medellín

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá anunció la puesta en funcionamiento de la nueva estación Terminal del Norte de EnCicla, que quedó ubicada justo sobre la carrera 65, en la zona noroccidental de Medellín.
Y es que, tras más de 15 años de haberse inaugurado el programa, por fin cada una de las terminales terrestres de la capital antioqueña tiene su propia estación de bicicletas para que las personas puedan movilizarse de manera gratuita.
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Las comunidades más beneficiadas con este nuevo punto de EnCicla son Castilla, Robledo, Caribe, y a los habitantes de otros barrios aledaños como Tricentenario o Francisco Antonio Zea también les quedará fácil acceder al servicio.
Desde la nueva estación se podrá hacer conexión directa con la estación Caribe del metro de Medellín, así como con sus rutas integradas y sus buses alimentadores, y una vez esté listo con el Metro de la 80.