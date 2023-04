Por primera vez, barrio de Medellín le venderá energía solar al país

Convencer con energía

Con sus ojos vivaces y los bríos que lo caracterizan, Rodrigo García – pionero de la energía solar en La Estrecha– va explicando como hizo para convencer a sus vecinos de unirse al proyecto. El particular hombre cuenta como hace tres años su hijo Simón, un ingeniero, instaló varios paneles solares en el techo de su propiedad gracias al apoyo de la EIA. Desde entonces los electrodomésticos de su casa funcionan gracias al sol.

Meses después, cuando Rodrigo les relató a sus vecinos que gracias al cambio su factura pasó de $80.000 al mes a solo $10.000 todos querían tener el mismo sistema sobre sus techos. “La gente me preguntaba que eso qué era, y que como hacían para instalarlo. Yo les explicaba que era un experimento. Aún así me decían que si me enteraba de algo les avisara, y yo ‘¡Claaaro!’”, narró.

También por esas fechas, la EIA –y las demás entidades– quisieron llevar el experimento a la comuna 13, sin embargo, no encontraron tanta aceptación. Por eso volvieron los ojos a El Salvador pues si en la casa de García el asunto había sido exitoso, tal vez los resultados se replicarían con sus vecinos. “Me pidieron que les buscara más interesados. ¡Y claaaro! Yo empecé a hablar con la gente, y luego de conocer nuestra experiencia los vecinos nos decían ‘¡Métanme a esa lista!’”, añadió Rodrigo.