Por los aguaceros, 187 familias resultaron afectadas en La Iguaná

Debido a las fuertes lluvias que se presentaron en la tarde y la noche de este viernes, 187 familias del barrio La Iguaná, en el occidente de Medellín, las cuales debieron albergarse en otros espacios mientras se evacuaba el agua de la quebrada que le dio el nombre a este sector. En medio de esta situación, tres personas debieron ser atendidas por personal de la Secretaría de Salud de Medellín. Este balance lo entregó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien aseguró que son 516 personas las que están recibiendo toda la atención por parte de las distintas dependencias de la administración distrital, siendo la máxima prioridad los niños y los adultos mayores, aunque sin olvidar el resto de la población.

“En La Iguaná seguimos con todos nuestros equipos en territorio, atendiendo a las familias y trabajando para recuperar la normalidad lo más pronto posible”, expresó el mandatario distrital, asegurando que se están trabajando en los dos costados de la quebrada para atender a las viviendas afectadas. Entérese: Por lo menos cuatro viviendas averiadas y diez árboles caídos dejó el temporal que azotó a Medellín y el Valle de Aburrá Todas las personas afectadas son atendidas en la Junta de Acción Comunal Nueva Villa de La Iguaná, donde también se instaló el Puesto de Mando Unificado (PMU). Allí se les está entregado las ayudas humanitarias a las familias afectadas.

De acuerdo con el balance entregado hasta las 8:00 de la mañana de este sábado, se habían retirado más de 110 metros cúbicos de residuos voluminosos y 60 metros cúbicos de lodo por parte de funcionarios de la Alcaldía de Medellín y con apoyo de los vecinos del sector. Debido a esta emergencia, tres personas debieron ser atendidas por múltiples afectaciones relacionadas. La más delicada fue la de un niño de tres años, que sufría asma y se vio afectado por la situación, razón por la que debió ser remitido a un centro asistencial. De acuerdo con el reporte médico, su estado de salud es estable. Le puede interesar: ¿Por qué, si estamos en El Niño, hay ‘súper aguaceros’, vendavales y hasta remolinos en el cielo? El desbordamiento de este afluente también ocasionó que 17 familias del barrio El Pesebre tuvieran que dejar sus viviendas por inundaciones, por lo que debieron ser trasladadas al sector El Paraíso para su atención.

Si bien lo ocurrido con la quebrada La Iguaná fue la situación más grave por las fuertes precipitaciones, también se presentaron caídas de árboles y postes en las comunas 11 (Laureles-Estadio), 15 (Guayabal), 16 (Belén) y el corregimiento de San Cristóbal. En total se atendieron 420 llamadas a la línea de emergencias 123 por estas situaciones, así como por los deterioros estructurales y las afectaciones en techos ocasionados por los fuertes vientos que acompañaron las lluvias. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas frecuentes