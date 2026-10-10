Balance del aguacero en Medellín: 228 familias afectadas y 38.148 viviendas siguen sin agua

La Alcaldía de Medellín desplegó asistencia para las familias damnificadas por las fuertes lluvias del viernes 9 de octubre, que dejaron emergencias en distintos puntos de la ciudad. Según el balance oficial, 228 familias, que suman 596 personas, han recibido ayuda o están en proceso de caracterización. El mayor impacto se registró por inundaciones en La Iguaná, El Pesebre y Blanquizal. Desde la Alcaldía explicaron que en la zona de la quebrada La Iguaná, el ingreso de agua, lodo y piedras afectó numerosas viviendas. Hay más de 350 personas del Estado que recorren el territorio día y noche para identificar necesidades, evaluar riesgos y apoyar a las comunidades.

Afectaciones por las fuertes lluvias del 9 de octubre

El evento invernal generó incidentes en cinco comunas: Popular, Manrique, Robledo, San Javier y Guayabal. También hubo afectaciones en los corregimientos de San Cristóbal y Altavista.

Foto: Alcaldía de Medellín

Las inundaciones dejaron 214 hogares impactados: 195 en La Iguaná (comuna 7), 14 en El Pesebre (comuna 13) y 5 en Blanquizal. Entre las personas atendidas hay niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. El acompañamiento institucional tiene un enfoque diferencial que también contempla a personas con discapacidad, madres lactantes, población migrante y víctimas del conflicto armado. Las ayudas incluyen alimentos, kits de aseo, colchonetas, cobijas, sábanas, elementos de cocina y prendas de vestir. El alcalde (e) de Medellín, Manuel Villa Mejía, señaló que se entregan por instrucción del alcalde Federico Gutiérrez. La Administración también hace seguimiento a las condiciones de alojamiento, a la seguridad de las viviendas y a las necesidades de las familias que buscaron alternativas temporales para resguardarse.

El alcalde (e) de Medellín, Manuel Villa Mejía, afirmó: “Detrás de cada cifra hay personas, hogares y proyectos de vida que merecen nuestro acompañamiento. Por eso, seguimos trabajando en territorio para identificar sus necesidades, evaluar los riesgos y brindar atención a quienes más lo necesitan. Nuestra prioridad es proteger la vida y garantizar que las familias damnificadas no enfrenten solas esta situación. Desde la Alcaldía de Medellín hemos dispuesto ayudas humanitarias que incluyen alimentos, kits de aseo, colchonetas, cobijas, sábanas, elementos de cocina y prendas de vestir”.

Foto: Alcaldía de Medellín

Sobre el resguardo de las personas, 53 familias permanecen en autoalbergue con el apoyo de familiares y amigos. Otras 3 fueron hospedadas en hotel y 4 se trasladaron a un arriendo por cuenta propia. Las 168 restantes continúan en sus viviendas bajo seguimiento permanente. Entérese: El aguacero que sorprendió a varias ciudades de Colombia; en Bogotá cayeron casi 2.000 rayos, ¿se repetirá?

La Iguaná, uno de los frentes de trabajo más intensos

En La Iguaná, la Alcaldía interviene los sectores oriental y occidental para atender los inmuebles con averías. Las comunidades reciben acompañamiento integral y oferta en salud. Entre las atenciones prestadas, un menor de edad con asma fue remitido a un centro asistencial para valoración médica. En ese punto, los operarios han retirado más de 110 metros cúbicos de residuos voluminosos esparcidos sobre la malla vial tras la creciente, además de más de 60 metros cúbicos de lodo. Las labores cuentan con promotores ambientales del programa Tacita de Plata, maquinaria amarilla, volquetas y un carrotanque. Le recomendamos leer: ¿Por qué, si estamos en El Niño, hay ‘súper aguaceros’, vendavales y hasta remolinos en el cielo?

32 eventos atendidos en toda la ciudad

Las brigadas han atendido 32 eventos en Medellín: 23 desplomes de árboles, 3 deterioros estructurales, 3 inundaciones, un movimiento en masa y un rescate de ascensor. Continúan los reportes por caída de árboles y postes en zonas como San Cristóbal, Guayabal, Belén y Laureles. El Cuerpo de Bomberos de Medellín y EPM articulan labores en los puntos críticos. Algunos casos siguen pendientes de intervención definitiva por el riesgo asociado al contacto o compromiso de redes eléctricas. La Alcaldía adelanta trabajos para restablecer el servicio en 38.148 viviendas que están sin agua. La causa es el colapso de la captación de la planta San Cristóbal y los daños de suministro de energía que afectaron el bombeo de agua en Cucaracho y Aures. Por ahora, las comunidades reciben agua mediante carrotanques. La red vial principal de la ciudad opera sin mayores contratiempos. En La Iguaná hay presencia constante de agentes de tránsito para regular la movilidad. En la Antigua Vía al Mar, personal adicional hace monitoreo preventivo. Para saber más: Aguacero en Antioquia: Bombero de Copacabana pasó de atender la emergencia a ser una de las víctimas

Agua, lodo y piedras en la vía tras aguacero del 9 de octubre. Foto: Alcaldía de Medellín

Las cuadrillas continuarán en terreno con tareas de apoyo y rehabilitación de los sectores impactados, bombeo de agua en predios inundados, destape de drenajes y verificación de condiciones de riesgo. El trabajo es coordinado entre Bomberos, el DAGRD, Salud, Medio Ambiente, la comisión social y voluntarios institucionales. La vocería también agradeció el respaldo de la fuerza pública en los recorridos, la caracterización de los hogares y la entrega de ayudas. Entérese: Por lo menos cuatro viviendas averiadas y diez árboles caídos dejó el temporal que azotó a Medellín y el Valle de Aburrá Además, una comisión de cinco profesionales del Centro de Bienestar Animal La Perla, entre médicos veterinarios y auxiliares, brinda valoración y alimento a 132 animales de compañía identificados en los hogares censados.

¿Dónde reportar riesgo por lluvias en Medellín?

La Alcaldía reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación de riesgo a la Línea 123. La Administración destacó que la activación oportuna de los Sistemas de Alerta Temprana del Siata permitió que las comunidades evacuaran de manera preventiva y a tiempo. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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