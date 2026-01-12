Hogares sustitutos a la baja: apertura se redujo en un 50% en Medellín

La disminución en la apertura de nuevos hogares sustitutos en Medellín, el Área Metropolitana y algunas zonas del Oriente de Antioquia encendió las alarmas en Cerfami, uno de los operadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que en los últimos tres años ha reportado una reducción progresiva que supera el 50%, en un contexto donde la demanda de cupos para niños, niñas y adolescentes en procesos de restablecimiento de derechos se mantiene constante.



Según Cerfami, en 2023 se aperturaron 46 nuevos hogares sustitutos, en 2024 fueron 43 y en 2025 apenas 20, evidenciando una caída significativa en el ingreso de nuevas familias al programa.





“Cada vez hay menos familias que están interesadas o que pueden ser hogar sustituto. Es alarmante que hay familias que no conocen o no cumplen las condiciones”, explicó Luisa Fernanda Guzmán Álvarez, trabajadora social de divulgación y conformación de hogares sustitutos en Cerfami.



Los hogares sustitutos hacen parte de una modalidad de protección del ICBF dirigida a niños, niñas y adolescentes a los que se les han vulnerado sus derechos por situaciones de violencia, maltrato, abuso, negligencia o abandono. Estos menores son ubicados de manera temporal en un entorno familiar mientras se define su situación jurídica.



“Son niños, niñas y adolescentes que llegan a la modalidad de hogar sustituto mientras ese proceso termina. Una de las posibilidades es que una vez culminan, hay un reintegro y retornan a sus familias y otra opción es que ese proceso pase a adoptabilidad, cuando la familia no es garante”, añadió la trabajadora social.



Las familias sustitutas asumen un acompañamiento permanente. No solo se encargan del cuidado diario, sino que gestionan todo lo relacionado con la salud, la educación, la recreación y el acompañamiento emocional de los menores, además de participar en procesos administrativos, visitas y capacitaciones con los equipos interdisciplinarios del operador y del ICBF.



Actualmente, este operador tiene alrededor de 160 madres sustitutas y una capacidad de atención de hasta 400 cupos para menores de edad. Sin embargo, la reducción en las aperturas representa un desafío, ya que los cierres de hogares ocurren de manera permanente por razones como el cumplimiento de la edad máxima permitida para padres sustitutos, cambios en la dinámica familiar o situaciones administrativas.





“Constantemente se están cerrando o suspendiendo hogares. Hay meses en donde pueden cerrar cinco y aperturamos dos. En otros meses no se cierra ninguno y se aperturan más”, señaló Guzmán.





Causas de la disminución

Para Cerfami, uno de los factores que más incide en la disminución de nuevos hogares sustitutos es el desconocimiento del programa y de sus condiciones. Muchas personas se acercan con interés, pero pocas logran culminar todo el proceso.



“Yo hago un taller informativo, vienen 30 personas. De esas 30, tres personas están interesadas. De esas tres, solo dos cumplen y de esos dos, al final pasa una”, relató la trabajadora social.



A esto se suman las exigencias propias de una labor que implica disponibilidad total y condiciones familiares estables.







Requisitos a cumplir

Convertirse en madre o padre sustituto implica cumplir una serie de condiciones que buscan garantizar el bienestar integral de los niños, niñas y adolescentes.



Según explicó Cerfami, la persona debe tener máximo 55 años al momento de iniciar el proceso de postulación y debe contar con disponibilidad permanente, ya que el cuidado es de tiempo completo, las 24 horas del día.



Además, es fundamental que exista una red de apoyo, es decir, aparte de los padres del hogar, debe haber otro adulto que pueda acompañar en situaciones como citas médicas, hospitalizaciones o traslados escolares.





Las condiciones habitacionales también son determinantes. La vivienda debe encontrarse en un sector que no represente un riesgo y contar con el espacio suficiente para acoger a uno o más menores.



De igual manera, todos los integrantes del hogar deben estar de acuerdo con la decisión de ser hogar sustituto, ya que se trata de una dinámica que transforma la vida familiar.



En el aspecto económico, Cerfami aclara que las familias deben tener ingresos propios que cubran su sostenimiento.





Las ayudas económicas que brinda la entidad están destinadas principalmente a cubrir los gastos de los niños y funcionan también como un reconocimiento a la labor del cuidador.



“La beca o la bonificación económica que se brinda a las madres sustitutas y las cuotas de sostenimiento no pueden constituirse como el mínimo vital de la familia, porque esto no es un trabajo, sino una labor voluntaria”, enfatizó Guzmán.



El proceso de postulación incluye entrevistas, visitas domiciliarias y pruebas psicológicas, con el fin de verificar que la familia cuenta con las condiciones emocionales, sociales y económicas necesarias. Aunque los operadores acompañan todo el proceso, la decisión final de apertura, cierre o suspensión de un hogar sustituto la toma el ICBF.





Vocación de tiempo completo

Desde la experiencia de Sandra Patricia Vélez, madre sustituta desde hace 18 años, esta labor exige compromiso, entrega y vocación. En su hogar han sido acogidos más de 50 niños a lo largo de su trayectoria en el programa.



“Es un cuidado 24-7. Estos niños permanecen con nosotros todo el tiempo. Sé que hay muchas familias muy calificadas para hacer esto tan bonito y así, seguir arrebatándole los niños a la guerra y tener un mejor mañana para nuestra sociedad”, contó Sandra.



Para ella, ser madre sustituta no solo transforma la vida de los niños, sino también la de quienes los acogen.



“Es un proceso donde uno también tiene crecimiento. Aprendemos a ser psicólogos, trabajadoras sociales y nutricionistas. Nos ha ayudado a tener buenas prácticas de crianza”, afirmó.



Cuáles son los tipos de hogares sustitutos

Los menores vulnerados son ubicados en hogares sustitutos que se ajustan a sus necesidades específicas de atención y protección. El hogar sustituto tradicional recibe hasta tres menores víctimas de violencia, negligencia o abandono; el hogar sustituto tradicional con discapacidad acoge máximo dos niños o adolescentes con discapacidad o enfermedades de cuidado especial. El hogar sustituto tutor está destinado para máximo dos menores desvinculados de grupos armados; y el hogar sustituto de fin de semana atiende a menores entre los 5 y 17 años, víctimas de violencias o abandono, durante los días viernes, sábados, domingos y festivos.

Un llamado a la solidaridad