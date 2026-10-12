Más de 2.600 ayudas a más de 380 familias: así atiende Medellín a los damnificados de La Iguaná

Tres días después del desbordamiento de la quebrada La Iguaná en la noche del viernes 9 de octubre, la Alcaldía de Medellín mantiene un operativo de emergencia con más de 400 funcionarios en terreno, ha entregado 2.681 ayudas humanitarias a 383 familias —1.037 personas— y trabaja con el sector privado en la recuperación de los negocios afectados, según informó el Distrito. EPM ya restableció el acueducto para los barrios del circuito La Quiebra, pero aún hay sectores que esperan agua.
Cinco zonas concentran la intervención: La Iguaná, El Pesebre, Blanquizal, Olaya Herrera y El Morro, con equipos adicionales recorriendo este lunes el corregimiento de San Cristóbal, donde varias veredas sufrieron daños en infraestructura de servicios públicos.
Las ayudas entregadas hasta este lunes 12 de octubre incluyen elementos de aseo, kits de cocina, paquetes alimentarios, colchonetas, cobijas, sábanas y almohadas.
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También hay funcionarios de salud y atención prehospitalaria en las zonas, con intervenciones en salud mental y dos traslados asistenciales básicos. Una atención particular fue la de un niño de tres años con asma que debió ser remitido a un centro hospitalario; según el reporte médico, su estado es estable.
En temas de protección animal, ya se entregaron 35 kits de alimento para perros y 33 para gatos, con tres atenciones veterinarias, mientras una comisión de cinco profesionales del Centro de Bienestar Animal La Perla valora a 132 animales de compañía de los hogares censados.