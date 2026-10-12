Más de 2.600 ayudas a más de 380 familias: así atiende Medellín a los damnificados de La Iguaná

Tres días después del desbordamiento de la quebrada La Iguaná en la noche del viernes 9 de octubre, la Alcaldía de Medellín mantiene un operativo de emergencia con más de 400 funcionarios en terreno, ha entregado 2.681 ayudas humanitarias a 383 familias —1.037 personas— y trabaja con el sector privado en la recuperación de los negocios afectados, según informó el Distrito. EPM ya restableció el acueducto para los barrios del circuito La Quiebra, pero aún hay sectores que esperan agua. Cinco zonas concentran la intervención: La Iguaná, El Pesebre, Blanquizal, Olaya Herrera y El Morro, con equipos adicionales recorriendo este lunes el corregimiento de San Cristóbal, donde varias veredas sufrieron daños en infraestructura de servicios públicos. Las ayudas entregadas hasta este lunes 12 de octubre incluyen elementos de aseo, kits de cocina, paquetes alimentarios, colchonetas, cobijas, sábanas y almohadas. Entérese: EPM mantiene cortes de agua en Medellín por bajo nivel en embalse de Piedras Blancas También hay funcionarios de salud y atención prehospitalaria en las zonas, con intervenciones en salud mental y dos traslados asistenciales básicos. Una atención particular fue la de un niño de tres años con asma que debió ser remitido a un centro hospitalario; según el reporte médico, su estado es estable. En temas de protección animal, ya se entregaron 35 kits de alimento para perros y 33 para gatos, con tres atenciones veterinarias, mientras una comisión de cinco profesionales del Centro de Bienestar Animal La Perla valora a 132 animales de compañía de los hogares censados.

Atención a la población y retiro de residuos

Más de 200 niñas, niños y adolescentes también reciben atención. A través del Inder acceden a actividades lúdicas y recreativas en zonas seguras, y la Alcaldía les entregó 86 kits escolares y 15 uniformes. La administración afirmó que trabajará para que ningún estudiante del sector pierda clases. Para los adultos, se caracterizaron 53 negocios y unidades productivas y se activó la articulación con el sector empresarial para reparar equipos, reponer inventarios y reactivar comercialmente los establecimientos afectados. El frente de limpieza suma más de 47 viajes de volquetas con 736 metros cúbicos de residuos voluminosos y lodo retirados, más 7 metros cúbicos de residuos ordinarios. Solo en La Iguaná se extrajeron desde el sábado más de 110 metros cúbicos de residuos voluminosos y 60 metros cúbicos de lodo. En materia de movilidad, hay 10 unidades de tránsito desplegadas en las zonas afectadas. Hasta este lunes se reportan 65 vehículos afectados por el evento.

El agua, el problema pendiente

Las cuadrillas de EPM terminaron las reparaciones de acueducto para todos los barrios abastecidos por el circuito La Quiebra. Sin embargo, los sectores Juan XXIII y La Divisa aún no tienen servicio, al igual que partes de Olaya Herrera. Para estas comunidades, el suministro se garantiza con carrotanques de forma permanente mientras avanza la rehabilitación. En San Cristóbal, EPM trabaja en el restablecimiento del servicio de energía. La causa del corte masivo fue el colapso de la captación de la planta San Cristóbal y los daños en el suministro eléctrico que afectaron el bombeo en Cucaracho y Aures, lo que dejó sin agua 38.148 viviendas.

“La quebrada bajó como una bomba”

El barrio La Iguaná, en la comuna 7 (Robledo), tiene una historia marcada por el agua. Fundado en 1945 por desplazados que llegaron a extraer arena del cauce, sus 5.000 habitantes conviven desde siempre con la amenaza de desbordamiento. “La quebrada bajó como una bomba y no pudimos hacer nada para salvar nuestras cosas”, contó Ramiro Arango, otro residente histórico del barrio. Esta vez, según los vecinos, las alarmas del sistema de alerta temprana sonaron cuando el agua ya les llegaba al cuello. Pese a la declaratoria histórica de zona de alto riesgo por parte de la Alcaldía, las familias se resisten a irse. “Queda cerca de La Minorista, el estadio y el centro, y si nos vamos nos alejamos de todo”, explicó María Obdulia. Un factor que agrava el problema es la acumulación de residuos en el cauce. En agosto pasado, Emvarias retiró 80 metros cúbicos de desechos voluminosos sobre el puente de la carrera 65. El pasado viernes recogió otros 50 metros cúbicos que venían de aguas arriba y que contribuyeron al desbordamiento. “Este problema también viene acompañado de la irresponsabilidad de la gente”, admitió un funcionario de la entidad. “Estamos haciendo la recuperación de todos los espacios públicos afectados, también acompañando a las familias integralmente con todas las capacidades del Distrito”, dijo la secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz. Lea más: Por lo menos cuatro viviendas averiadas y diez árboles caídos dejó el temporal que azotó a Medellín y el Valle de Aburrá Bloque de preguntas y respuestas