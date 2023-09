La masiva convocatoria de los medellinenses para despedir al maestro Fernando Botero en el Museo de Antioquia no solo mostró la gratitud del pueblo antioqueño y el impacto que tuvo el artista en toda la ciudadanía, sin importar su origen, sino que tuvo también su efecto en el comercio.

“La gente ha tenido mucha nostalgia y quieren llevarse un recuerdo de las réplicas y esculturas que venden los artesanos y de llevarse una foto con las esculturas, además se ha incrementado mucho el turismo”, señaló Alberto Ávila, presidente de la Asociación.

AsoBotero la conforman más de 180 personas, venteros que ofrecen a los turistas productos como fotografías con las obras del maestro, sombreros, artesanías y otro tipo de elementos relacionados con Medellín y con el legado del artista.

“El maestro Fernando para mí fue un gran personaje, significa mucho. Es muy importante para la cultura como promovió el comercio a través de las imágenes, las esculturas, sus historias, todo lo que hizo. Fue un hombre que... mejor dicho, un mundo. Es inolvidable. Los que hemos trabajado en esta plaza hemos visto cómo se ha movido. Yo tengo mucho que agradecerle al maestro Fernando Botero, porque yo no tenía trabajo y cuando empecé a trabajar en esta plaza ya no me quise ir más”, dice Ramón, uno de los fotógrafos que mantiene viva la tradición de la fotografía análoga en la Plaza Botero, recuerdo que por estos días se cotiza al alza entre los turistas.