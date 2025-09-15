Bus de metroplús arrolló a habitante de calle en La Minorista, Medellín, y casi linchan al conductor

En desmanes terminó un accidente de tránsito que se registró en las últimas horas en la glorieta de La Minorista, en el centro de Medellín, luego de que un bus de metroplús arrollara a un habitante de calle. Ellos, en reacción, procedieron a atacar el vehículo y a intentar agredir al conductor después del siniestro que dejó un fallecido.
Los hechos se registraron sobre las 4:00 de la tarde de este lunes en la carrera 55 con calle 57, en este sector del corazón de la ciudad, cuando el habitante de calle, que estaba cruzando por el carril exclusivo, fue arrollado por el bus.