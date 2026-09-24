Así le van a meter mano a La Presidenta para que El Poblado, Medellín, no se inunde cuando vuelva a llover duro

La quebrada La Presidenta, en la comuna 14 (El Poblado), está siendo intervenida por la Alcaldía de Medellín y el Área Metropolitana para que cuando vuelva a llover duro en la ciudad no se desborde e inunde a los barrios que la colindan. Las obras se están ejecutando en tres puntos estratégicos que se han visto afectados por las emergencias ocurridas en anteriores emergencias invernales.
Una de ellas son los trabajos complementarios del box culver que se hizo en la avenida El Poblado. La segunda son obras en la parte alta de la quebrada La Presidenta y la tercera es una intervención integral en el barrio Patio Bonito, uno de los más afectados por este desbordamiento.
“Estamos realizando una intervención muy importante para reducir la velocidad del agua en este punto, aprovechando precisamente que la naturaleza tiene aquí un espacio muy amplio para mejorar la capacidad de la quebrada. Se están realizando intervenciones que respetan la dinámica natural del ecoparque”, dijo la secretaria de Medio Ambiente de Medellín, Marcela Ruiz.