Pensionado del magisterio fue amordazado y asesinado cuando negociaba venta de apartamento en Medellín

Este asesinato ocurrió sobre las 12:00 del día de este lunes dentro de la propiedad ubicada en la calle 57 con la carrera 41, en el edificio Latorre, en el barrio Boston, en el centro de Medellín, en un hecho en el que su hermana, quien lo estaba visitando, también fue amarrada, aunque resultó ilesa de las agresiones de los criminales.

Amarrado de pies y manos y con su boca tapada con cinta, las autoridades encontraron en una de las habitaciones de su vivienda el cuerpo sin vida de Luis Bernardo Villegas Ramírez, un docente pensionado del magisterio. El crimen ocurrió cuando el fallecido, de 73 años, se había citado con cuatro personas para negociar una propiedad.

La historia comenzó en días pasados cuando el docente pensionado tuvo contacto con una persona con el fin de negociar una propiedad, ya que el fallecido se dedicaba a vender viviendas de manera independiente, luego de obtener su jubilación. Para ello, pactaron una cita para este lunes, a las 12:00 del día.

Según los registros de ingreso a la edificación, los victimarios llegaron tarde a la cita, más exactamente a las 12:04 de la tarde. Este retraso no fue problema para que se les permitiera el ingreso a estas personas al apartamento, ubicado en el segundo piso de la edificación, para avanzar con la negociación.

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Los cuatro hombres entraron al apartamento y, sin siquiera sentarse para establecer las condiciones de la venta de la propiedad, intimidaron a las dos personas que se encontraban en la casa. A Villegas Ramírez lo amarraron de pies y manos y le taparon la boca, pero al resistirse, también lo estrangularon.

A su hermana, de 62 años, quien lo estaba visitando en ese momento, también la amordazaron y la encerraron en una habitación. Acto seguido, estas cuatro personas comenzaron a buscar todos los objetos de valor que hubiera en la vivienda, sacándolos en una bolsa negra. Los celulares de estos dos adultos mayores no se salvaron de las garras de los delincuentes.

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A las 12:41 de la tarde, las cuatro personas salieron de este apartamento con el botín, en el que se presume que habría dinero y joyas, para escapar con rumbo desconocido. Sus movimientos quedaron registrados en las cámaras de seguridad de la edificación y de propiedades y establecimientos vecinos.

Los agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana realizaron la inspección al cuerpo sin vida de este docente pensionado, quien era soltero e integrante de la población LGBTIQ+. Hasta el momento se descartaría que el crimen tuviese relación con su condición sexual.