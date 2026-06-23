Pensionado del magisterio fue amordazado y asesinado cuando negociaba venta de apartamento en Medellín

Amarrado de pies y manos y con su boca tapada con cinta, las autoridades encontraron en una de las habitaciones de su vivienda el cuerpo sin vida de Luis Bernardo Villegas Ramírez, un docente pensionado del magisterio. El crimen ocurrió cuando el fallecido, de 73 años, se había citado con cuatro personas para negociar una propiedad.
Este asesinato ocurrió sobre las 12:00 del día de este lunes dentro de la propiedad ubicada en la calle 57 con la carrera 41, en el edificio Latorre, en el barrio Boston, en el centro de Medellín, en un hecho en el que su hermana, quien lo estaba visitando, también fue amarrada, aunque resultó ilesa de las agresiones de los criminales.