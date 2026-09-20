Por robarle una cadena y dos celulares, asesinaron a un hombre en Belén Rosales, Medellín

Por hurtarle los celulares y una cadena, delincuentes asesinaron a Esteban Ramírez Parra, de 38 años, en medio de un asalto que se registró en el barrio Belén Rosales, en el occidente de Medellín. La víctima agonizó unas horas tras ser baleada, hasta morir en un centro asistencial del sector.
El asalto ocurrió a las 10:22 de la noche del pasado viernes en la calle 30 con la carrera 70, en este barrio de la comuna 16 (Belén), cuando Esteban y su hermana salieron de un establecimiento de comidas rápidas rumbo a su casa.