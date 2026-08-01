Arles: la película que Colombia le debía a la comuna 13 de Medellín

La sala de proyecciones del tercer piso del Centro Colomboamericano se llenó en pocos minutos y aún seguían llegando personas. Todavía no había empezado la película y ya se escuchaba el moqueo como un tintineo alrededor del auditorio.
Sentado en medio del escenario, Henry Guzmán Medina, el hermano, apretaba los labios y miraba hacia arriba, conteniendo un llanto evidente en sus ojos aguados y su cara roja. A su lado estaba Luz Enith Franco, la esposa de Arles, con los ojos aguados y un gesto tenso, mirando hacia algún punto vacío entre el público.
Al lado de ambos, María Victoria Fallon, directora del Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos (GIDH), que los ha acompañado jurídicamente durante 23 años. Y al final, Adriana Bernal-Mor, la directora y guionista de la película.
Así arrancó el estreno de “Arles”, una película producida por el Sistema de Medios Públicos, Inravisión, que no nació de una iniciativa creativa sino de una obligación: la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado colombiano producirla como parte de las medidas de reparación dictadas en el caso Guzmán Medina y otros vs. Colombia.