”A través del Área, Quintero llevó corrupción más allá de Medellín”: directora del AMVA

En algunos aspectos el Área Metropolitana del Valle de Aburrá se comporta como una inmensa alcaldía que cubre los diez municipios de su jurisdicción, porque desde acá se llegan a acuerdos para regir el manejo del territorio (planeación), la movilidad y la gestión de riesgos. Su presupuesto supera el medio billón de pesos al año.
Ahora la entidad está en el ojo del huracán por el escándalo de los contratos con el Cuerpo de Bomberos de Itagüí en la pasada administración y en ese contexto la directora actual, Paula Andrea Palacio, revela que no es el único frente de posibles malos manejos sino que allí habría actuado toda una red. El monto comprometido podría superar los $200.000 millones.
