Por lo menos 155 animales silvestres han sido atropellados en Medellín durante 2025

En total, 155 ejemplares de fauna silvestre han sido atropellados en Medellín en el transcurso de 2025 y la mayoría tuvo como consecuencia la muerte de los animales.

El dato, que tiene como fuente la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito, da cuenta de la alta letalidad de estos eventos.

También de acuerdo con esa fuente, la comuna 7-Robledo es la que presenta la mayor tasa de registros de este problema, lo cual evidencia que hay una alta presión vial sobre la fauna, especialmente en sectores donde confluyen corredores ecológicos, zonas de borde urbano-rural y vías con alto flujo vehicular.

En cuanto a la fauna doméstica, este año se registraron eventos de atropellamiento en perros y en gatos, asociados sobre todo a zonas residenciales y corredores viales de alta circulación.

“Hacemos un llamado para proteger la vida, respetar la señalización y disminuir la velocidad, especialmente en los pasos de nuestros corredores verdes”, expresó la subsecretaria de Protección y Bienestar Animal, Elizabeth Coral al anunciar la instalación de dos nuevos pasos para fauna silvestre en el corregimiento San Antonio de Prado y Robledo.

Esta especie de puentes aéreos garantizan el desplazamiento seguro de los animales en zonas donde confluyen vías y ecosistemas y su construcción es una de las estrategias de la administración para proteger la biodiversidad dentro de su territorio. Gracias a ello se han logrado reducir eventos de atropellamiento de distintas especies en zonas de riesgo.

“Con este paso para fauna en zona rural del corregimiento de San Antonio de Prado damos cumplimiento a nuestro Plan de Desarrollo y reforzar el compromiso que tenemos con todas las formas de vida”, puntualizó la subsecretaria de Protección y Bienestar Animal.